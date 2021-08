Divertissement

Musique

Une sélection d'artistes suisses qui sont super



Ok, Beyoncé, c'est sympa. Mais vous connaissez les Suisses Maryne, Régis ou Marzella? Nous aussi on a des talents.

Maryne

La jeune Vaudoise, fan de Dua Lipa et Billie Eilish, propose des sons pop qui donnent envie de se déhancher dans un festival. Elle avait sans doute aussi besoin de danser lorsqu'elle a écrit son dernier single, Coachella, qui raconte une rencontre durant un concert du festival californien.

Marine, de son vrai nom, a commencé sa carrière sous le nom de Submaryne, en proposant des sons très folk. Mais c'est dans la pop qu'elle se révèle désormais.

Régis

Sa voix et son style rappellent un peu Bashung ou Gainsbourg. Son attitude aussi: le Genevois met volontiers le feu à son micro et fume des cigarettes sur scène. L'ancien cracheur de feu (c'est ce qu'il raconte en tout cas à la RTS) aime les flammes. Et ça se ressent: chez Régis, tout est chaud, de son timbre à sa musique, en passant par ses clips. Des morceaux et des vidéos érotiques et sensuels, qu'on dévore et qu'on savoure.

Celui qui faisait du punk en anglais, s'éclate maintenant en français dans du rock, avec des sonorités un peu reggae. Son dernier album, L'enfer c'est nous, sorti en 2020, tire même sur l'electro. Toujours brûlant.

Marzella

Le duo nord-vaudois Marzia Celii et Ella Malherbe chante en français, en italien et en anglais. Les deux femmes, amies depuis plus de 10 ans, partagent leur complicité dans leurs morceaux pop-folk, qu'elles ont notamment joués au Montreux Jazz Festival en 2019. Marzella a aussi tapé dans l’œil du programmateur du Paléo: début juillet, le duo s'est produit au minifestival Temporalis, à Nyon, qui reprenait les infrastructures de l'édition de Paléo annulée en 2020. Elles espèrent un jour jouer sur la Plaine de l'Asse.

Pour l'heure, les deux femmes sont en train d'enregistrer de nouveaux sons.

Phanee de Pool

Après un passage par la Nouvelle Star en 2009 et quelques années dans la police pour avoir un «vrai travail», Fanny Diercksen, alias Phanee de Pool, retourne dans la musique en 2016. Elle compose le morceau Luis Mariano, le publie sur internet, et fait un carton: elle comptabilise un millier de vues en quelques heures. C'est le déclic. Elle s'envole dans un style entre le slam et le rap.

La Biennoise est de retour sur scène, avec plusieurs dates en Suisse romande. Elle vernira son nouvel album le 6 novembre à l'Auditorium Stravinski, à Montreux.

Bastian Baker

Le talent, un truc de famille? Bastian Baker n'est autre que le grand frère de Maryne. Après une tournée avec Shania Twain, il est de retour au pays. Dans le clip de son dernier single, Jackpot, en collaboration avec Suisse Tourisme, le Vaudois parcourt les routes suisses à moto. Sur Instagram, il explique que c'est lors d'un road trip en Harley-Davidson à travers les paysages helvétiques, l'an dernier, que l'idée de la chanson lui est venue. «Comme si on avait décroché le Jackpot.»

Bastian Baker aura l'occasion de découvrir encore mieux la Suisse puisqu'il part en tournée avec le cirque Knie.

Gjon's Tears

Son nom de scène viendrait de son grand-père, qu'il a fait pleurer en lui chantant du Elvis Presley lorsqu'il avait sept ans (tears signifiant les larmes en anglais). A douze ans, il participe à l'émission Incroyable Talent en Albanie, le pays de ses parents. Puis, il se fait remarquer durant la huitième saison de The Voice, en France en 2019, où il atteint les demi-finales. Cette année, c'est à l'Eurovision que le Fribourgeois explose. Annoncé favori avec le titre Tout l'univers, il termine sur la troisième marche du podium.

Gjon's Tears est en ce moment en train de préparer un album.

KT Gorique

Elle se découvre une passion pour les mots très jeune elle aussi. A huit ans, elle écrit déjà, et baigne dans la musique afro, le reggae, la soul, le blues et le RnB. Un mélange qu'elle doit à ses parents ivoiriens et italiens qui s'installent à Martigny à ses onze ans. En 2012, elle devient la première femme et la plus jeune gagnante du concours international de rap freestyle «End of the Weak» à New York. La Suissesse déborde d'énergie et de projets: en plus de la musique, elle danse et s'essaie au cinéma.

Au printemps, elle lance Nook avec Phanee de Pool. Il s'agit d'une émission sur le web où se rencontrent des artistes suisses.

