Coucou les parents! Tinky-Winky, Dipsy, Laa-Laa et Po sont de retour. netflix

Les Teletubbies débarquent sur Netflix mais gros scandale avec bébé soleil🌞

Attention, ceci est une information de la plus haute importance: les Teletubbies reviennent sur Netflix le 14 novembre. Si vous faites parti des puristes, vous serez peut-être déçus d'apprendre que le bébé soleil a changé.

Eh! Oh! Tinky-Winky, Dipsy, Laa-Laa et Po, le boys band le plus cool de la planète (oui, ils chantent) s'offre une seconde jeunesse grâce à Netflix. La plateforme de streaming diffusera dès le 14 novembre le reboot de la série culte créée au Royaume- Uni en 1997.

Une bande-annonce donne un premier aperçu du renouveau des Teletubbies:

Au programme, 26 épisodes de 12 minutes remis au goût du jour. Ils sont narrés par l'acteur américain Tituss Burgessremis qui racontera les folles aventures des Teletubbies et de toute la team, à savoir Noo-Noo l’aspirateur et bébé soleil.

D'ailleurs, bébé soleil a changé. Avant, il s'agissant d'un bébé blanc incarné par une certaine Jessica Smith (22 ans aujourd'hui). Désormais, c'est plusieurs enfants de différentes couleurs de peau qui incarneront ce personnage central de la série.

Le bébé soleil dans la version originale. bbc

L'un des nouveaux bébé soleil. netflix

Le problème selon les internautes: les rayons du soleil n'ont pas l'air d'émaner de sa tête, «on dirait juste une tête qui flotte dans le ciel», peut-on lire sur Twitter. Certains ne comprennent pas pourquoi bébé n'est pas jaune comme c'était le cas dans l'ancienne version (scandale!). Ce changement radical va-t-il pousser certains fans à boycotter la série? Ce nouveau bébé peut-il ruiner l'enfance des enfants? Tant de questions, si peu de réponses.

Ce qui compte pour nous, c'est que Tinky Winky porte toujours fièrement son sac à main. Allez, je vous laisse, je vais bouffer des TubbyToast et des TubbyDélice. Bisous!❤️

