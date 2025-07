Tom Cruise et Ana de Armas officialisent leur couple

Les deux stars se fréquentent depuis des mois. keystone

Tom Cruise officialise sa relation avec sa nouvelle petite amie

Les rumeurs sur le couple Tom Cruise - Ana de Armas allaient bon train depuis des semaines. C'est désormais confirmé: les deux acteurs sont ensemble.

Encore un couple, cet été! Après Pamela Anderson et Liam Neeson (ils ont officialisé leur relation), Katy Perry et Justin Trudeau (ils ont eu un date), c'est le tour d'Ana de Armas et Tom Cruise de se montrer ensemble.

Les deux acteurs ont été photographiés main dans la main dans le Vermont, aux Etats-Unis. Lui, avec une casquette vissée sur la tête façon DiCaprio au mariage des Bezos, elle, en toute simplicité avec un T-shirt blanc et un jeans noir.

Ce n'est pas un scoop si vous êtes friand de news people, car les deux tourtereaux ont été vus plusieurs fois ensemble: au concert d'Oasis à Londres le 25 juillet, à l'anniversaire de David Beckham en mai.

Néanmoins, ils n'ont pas encore fait d'officialisation sur le tapis rouge. Comme Brad Pitt et Inès de Ramon, ils prennent leur temps. Car cela fait depuis le mois de février, la Saint-Valentin, rappelle Madame Figaro, qu'ils se voient. Ce jour-là, ils avaient diné ensemble à Londres, dans un restaurant de Soho. Le couple avait également été photographié sur un yacht à Minorque.

Ana de Armas, 37 ans, qui s'est fait connaître dans le film avec Daniel Craig A couteaux tirés, est sortie brièvement avec Ben Affleck en 2021. Quant à Tom Cruise, depuis son divorce en 2012 de Katie Holmes avec qui il a une fille, c'est un peu le No Woman's Land. Il a eu quelques aventures, mais rien de sérieux.

