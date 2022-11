Notre avis sur Dubai Bling: une vraie torture à regarder. netflix/dr

«Dubai Bling» sur Netflix: J'suis pas venue ici pour souffrir, okay!

La nouvelle télé-réalité disponible depuis le 27 octobre sur Netflix suit le quotidien de personnalités riches vivant à Dubaï, et c'est une vraie torture à regarder.

Je réponds toujours présente quand il faut mater une nouvelle télé-réalité à la con. Mais là, c'est trop con. Dubai Bling suit la vie d'un groupe de filles et de garçons, soi-disant des gens très riches et influents de Dubaï.

Malheureusement, dès la fin du premier épisode, on a envie de caresser la main des candidats et de leur dire: «ça va aller». On est gêné pour le cast de Dubai Bling. Tout le monde ne peut pas prétendre s'appeler Christine Quinn (les vrais savent).

Oui Christine, on sait que c'est toi la star. netflix

L'émission est recouverte d'un vernis qui ressemble à celui des Real Housewives of Dubai, une autre télé-réalité sortie plus tôt cette année sur Bravo TV (ne cherchez pas, c'est pas sur Netflix). Mais quand on gratte un peu, on réalise que c'est vide.

J'étais venue pour du drama et je me retrouve à la fin du premier épisode avec une dispute entre deux meufs à propos d'un sujet très intéressant dont j'ai complètement oublié les détails.

«Dis Siri, c'est comment Dubai Bling sur une échelle de 0 à 10?» -10. netflix

Du luxe à la Wish

L'argent semble être le principal thème de Dubai Bling, mais le peu de choses qu'on voit est terriblement cheap. Ça ne suffit pas de filmer des gens qui ont du fric, il faut aussi que la production soit à la hauteur, or, là, on a l'impression que Netflix n'avait pas de budget.

Tout semble scripté et les personnalités choisies ont l'air d'être de piètres acteurs commandés sur Wish. Il y a une scène où trois des filles sont chez Bulgari, l'une d'elles achète une parure de diamants à plusieurs millions de francs et même ça, ça m'a à peine fait lever un sourcil. Je préférais quand Taylor des Real Housewives de Beverly Hills dépensait quelques milliers de dollars dans un collier Barbie pour l'anniversaire de sa fille (les vrais savent à nouveau).

Je sais même plus comment s'appellent ces gens. netflix

L'autre thème principal que Netflix cherche désespérément à mettre en avant, ce sont les disputes, ce qui nous ramène au territoire des Real Housewives. Malheureusement, ça se voit que les participants se connaissent mal. Ça se voit qu'ils cherchent à attirer l'attention sur eux en inventant des problèmes qui n'existent pas, du genre: «elle ne m'a pas salué l'autre jour».

Même les photos des participants sont cheap. On dirait une pub pour Desigual. netflix

La série semble scénarisée de A à Z. Des conversations normales aux disputes, toutes les scènes ont l'air d'être écrites. Malgré ce que peuvent penser ceux qui ne regardent pas la télé-réalité, il faut tout de même une intrigue, un fil conducteur. La série est littéralement composée de nombreuses scènes et de conversations aléatoires. On se demande où est-ce que ça mène... en tout cas pas à une saison 2 (pitié).

Vous avez regardé cette série? Vous en avez pensé quoi? La section des commentaires est ouverte.

