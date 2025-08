Vidéo: watson

Spider-Man reprend du service, et on a les images

Le tournage du prochain Spider-Man a débuté à Glasgow, ce vendredi 1er août. L’acteur qui l’incarne à l’écran, Tom Holland, a publié quelques images, pour le plus grand bonheur de ses fans.

C’est officiel: Tom Holland est de retour en Spider-Man, et il a confirmé la nouvelle en postant deux photos sur Instagram. Plus qu’un simple teasing, ceci marque le début du tournage en Écosse de Spider-Man: Brand New Day, le 4ᵉ film de la saga qui est prévu pour juillet 2026.

Le tournage se déroule actuellement à Glasgow, transformée en une New York plus vraie que nature pour l’occasion. Certaines rues ont été fermées, les fans affluent, les vidéos abondent sur les réseaux sociaux et Tom a même pris le temps de faire un petit coucou entre deux scènes d’action. L’acteur britannique enchaîne d’ailleurs les projets en Écosse après avoir également tourné L’Odyssée de Christopher Nolan.

Le film, réalisé par Destin Daniel Cretton (Shang-Chi), s’inspire d’un arc des comics dans lequel Spider-Man passe un pacte avec Méphisto pour effacer son identité. Bonus croustillant: on pourrait y voir le mariage de Spider-Man avec MJ, incarnée à l’écran par Zendaya. L’actrice de 28 ans s’est fiancée à Tom Holland dans la vraie vie, fin 2024. Coïncidence? On ne saurait vous le dire.

Tout ce que l'on sait sur Peter Parker... à Glasgow

