23 trésors abandonnés sur le trottoir

A New York, il n'est pas rare que les gens se débarrassent d'affaires encombrantes en les laissant sur le trottoir. Mais il arrive que parmi ces objets, il y ait des trésors.

Le compte Instagram Stooping NYC réunit les meubles (et autres trucs indéfinissables) les plus insolites repérés sur le trottoir de New York et informe également ses 464 000 followers quand quelque chose de vraiment extraordinaire a été abandonné en donnant l'adresse exacte. Voici donc les plus beaux objets:

Tout simplement magnifiques.

Image: boredpanda

Pas besoin d'aller au Garden Center!

Image: boredpanda

Il est en parfait état.

Avec un peu de chances, il y a également un trésor à l'intérieur.

Si vous ouvrez votre start-up.

Image: boredpanda

L'art, c'est subjectif.

C'est beau, mais si on ne sait pas s'en servir, c'est un peu inutile.

Dire que quelqu'un avait ça chez soi.

Image: boredpanda

Où est l'autre?

Image: boredpanda

Copernic liked this.

Le rêve de tous les bobos.

L'annonce ne précise pas s'il fonctionne.

Image: boredpanda

Appelez vite un copain!

Image: boredpanda

Au pire, ce sera un élément de déco.

Image: boredpanda

Toujours pratique pour la cuisine.

Image: boredpanda

Une Singer et son meuble? Wow!

Le rêve de tous les hipsters.

Image: boredpanda

C'est où? Vite!

Il est magnifique ce miroir.

Image: boredpanda

Ça, c'est le résultat d'une soirée avec un peu trop de LSD.

Image: boredpanda

Mais oui, il rentre dans le salon!

Image: boredpanda

Mais oui, ça aussi ça rentre dans le salon!

Image: boredpanda

Allez, on prend tout!

Image: boredpanda

