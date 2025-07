Le prix? 48 dollars. dr

Kim Kardashian invente le «pyjama de la mâchoire»

Après les gaines pour ventre plat, les bodys seconde peau et les soutiens-gorge qui vous promettent une silhouette de rêve, Skims s’attaque… à votre visage. Le nouveau «Seamless Sculpt Face Wrap» est censé vous redessiner la mâchoire pendant la nuit. Sexy, non? Qui n’a jamais rêvé de dormir la tête ficelée comme un rôti?

Kim Kardashian sait vendre du rêve. Ou au moins, du velcro et du polyamide. L'Américaine de 44 ans, reine du shapewear, a lancé cette semaine son tout premier produit «sculptant» pour le visage.

Il s’agit d’une sorte de bandeau en tissu extensible, infusé de fils de collagène (marketing oblige), qui se scratch autour de votre crâne et sous votre menton. Le tout avec une belle promesse: affiner la mâchoire et lifter les bajoues sans bistouri, juste en dormant. Le premier «chouchou beauté» pour la tête qui fait davantage penser à une contention post-opératoire qu’à une caresse de spa.

Le prix? 48 dollars. Ou 72 francs suisse. Mais ne vous embêtez pas avec les taux de change, vous ne pouvez de toute façon pas vous procurer cette étonnante gaine faciale pour le moment, puisqu’en quelques heures, l'«innovation beauté», qui existe en deux coloris, s’est retrouvée en rupture de stock. Kim a encore frappé: une idée un peu folle, un post Instagram, deux stories où elle apparaît menton ficelé façon momie chic, et les fans ont dégainé la Visa.

Un gadget plutôt inutile selon les pros (les vrais)

Et pourtant, côté efficacité, les experts sont beaucoup moins emballés. Des chirurgiens esthétiques cités dans People rappellent que la compression faciale ne fait pas fondre la graisse, que l’effet est au mieux temporaire et que seuls des patients fraîchement sortis de chirurgie faciale pourraient en tirer un petit bénéfice.

Traduction: à moins de vous faire lifter juste avant d’aller faire dodo, ce machin risque surtout de vous donner des marques sur les joues et des rêves un peu éclatés. Au sens propre et figuré.

Au moins, on ne peut pas lui enlever ceci: Kim Kardashian invente un nouveau rituel beauté discutable, où l’on échange l’oreiller en soie pour un serre-joue à scratch. Un gadget vendu comme un must-have sculptant alors qu’il ressemble à un accessoire de film d’horreur chic. Et pourtant, redisons-le, cette chose est déjà sold out. SOLD OUT.

Skims ne fabrique peut-être pas des miracles, mais la marque sait transformer n’importe quelle idée en phénomène mondial. Et à voir la vitesse à laquelle ce Face Wrap s’est envolé, il faut croire que la planète entière est prête à dormir momifiée pour ressembler à Kim K. On souhaite d'ores et déjà bonne nuit aux adeptes de ce rituel.