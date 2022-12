This is America! instagram wsjrealestate

Les décos de Noël de cette Américaine vont vous donner la nausée

Même si on aime Noël, on ne peut qu'avoir la tête qui tourne en voyant les décorations de Jennifer Houghton, une Américaine de Dallas. Elle a posté des photos et des vidéos sur Instagram et une chose est sûre: more is more.

Le nom de Jennifer Houghton ne vous dit probablement rien et pourtant, cette Américaine de Dallas est suivie par 900'000 followers sur Instagram. Son truc? Décorer à outrance sa maison à l'occasion des différentes fêtes dans l'année. Quand ce n'est pas Noël, c'est Halloween, Thanksgiving, la Saint-Valentin, Pâques... bref, elle n'en rate pas une.

Pour ce Noël, elle a mis le paquet. Sa maison se situe entre le magasin de bonbons Willy Wonka et les maisons de Whoville dans The Grinch. D'ailleurs, elle n'a pas hésité à se déguiser en l'un des personnages phares du film, Martha May Whovier. Clairement, elle est dans son monde.

Oubliez les guirlandes électriques et les deux, trois boules sur votre sapin qui est déjà tout desséché. Pas suffisant pour Jennifer Houghton.

Dans son manoir de Dallas, ton univers impitoyable (pardon, j'ai pas pu résister) l'Américaine de 54 ans n'a pas un sapin de Noël, mais des dizaines et certains tournent carrément sur eux-mêmes. Elle en a même mis dans sa salle de bain.

Ambiance Reine des neiges dans l'un des couloirs de sa maison de 930 mètres carrés. Image: instagram wsjrealestate

Des casse-noisettes géants montent la garde dans le hall d'entrée. Dans la cuisine, il y a un tapis roulant avec des cannes à sucre, des guirlandes monstrueuses qui font le tour de chaque meuble, des lumières partout, des stickers au sol... l'imagination de cette mère de cinq enfants se déchaîne.

Le comble du chic? Avoir un renne qui s'envole dans sa chambre à coucher. Image: instagram wsjrealestate

Elle-même en est consciente, elle est très (trop?) enthousiaste. Sa dernière vidéo sur Insta la montre en train de décorer sa maison, sortant des trucs de son garage dans lequel dort une Ferrari. Oui, parce qu'avoir autant de décos de Noël, ça coûte un rein. Mais Jennifer n'a pas toujours été riche. Elle raconte au D Magazine, une publication locale, que lorsqu'elle s'est mariée à 18 ans, elle n'avait pas d'argent à consacrer à la déco. «Je me rendais aux soldes d'après-fêtes et j'achetais des choses à 75 ou 90 % pour les utiliser l'année suivante, et finalement, ça a pris de l'ampleur.»

instagram

Désormais, les affaires ont l'air de rouler. Sa maison de 930 mètres carrés compte six chambres, deux chambres d'hôtes séparées et un garage avec une pièce annexe réservée exclusivement aux décorations de Jennifer Houghton. Selon le magazine Mansion Global, le manoir a une valeur de 11,4 millions de dollars.

Pratique pour préparer à manger. Image: instagram wsjrealestate

Les installations de Jennifer ont attiré l'attention du prestigieux Wall Street Journal Real Estate qui lui a consacré un article et un post sur Instagram faisant évidemment réagir les internautes. «L'argent ne peut pas acheter le bon goût», peut-on par exemple lire dans les commentaires, ou encore: «Ça me donne la nausée.» «Elle a besoin d'un job, beaucoup trop de temps libre».

L'un des salons décorés sur le thème du Grinch. Image: instagram wsjrealestate

Vraiment? Jennifer Houghton est-elle une femme au foyer qui s'ennuie au point d'exhiber sur les réseaux sociaux son argent et sa maison? Pas tout à fait. Elle attire des followers, pour ne pas dire des clients, sur son compte Turtle Creek Lane (du même nom que son blog) et par extension, sur sa boutique en ligne... des liens promotionnels où elle reçoit une commission. On peut probablement comparer l'argent consacré à la décoration de sa maison à celui d'une petite entreprise qui dépense en publicités et en marketing. Bref, c'est une influenceuse.

Plus de photos des décos de Noël de Jennifer Houghton

Image: instagram

instagram

Image: instagram

Image: instagram

Les pires emballages de cadeaux 1 / 19 Les pires emballages de cadeaux source: imgur