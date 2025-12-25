La saison hivernale bat son plein pour les amateurs de ski. Image: Keystone

On vous explique l'enfer tarifaire du ski en Suisse

Le succès des abonnements combinés n'est plus à prouver auprès des amateurs de ski en Suisse. Ces offres «multi-stations» ont néanmoins des progrès à faire en matière de présentation de leur fonctionnement. Tour d'horizon.

Le réseau tarifaire du Magic Pass s'étend jusqu'en Suisse alémanique. Pour cette saison, l'offre inclut 17 stations supplémentaires. Avec Gstaad, Meiringen-Hasliberg, Belalp, Sörenberg et Melchsee-Frutt, de gros domaines rejoignent le réseau. Le prix varie en fonction de la date d'achat: plus les amateurs s'y prennent tôt, moins le Magic Pass est cher.

Gstaad, station huppée de l'Oberland bernois, a, en parallèle, quitté un réseau concurrent: le Top-4-Pass. Celui-ci a donc été dissous et remplacé par l'Alps Pass, qui rassemble Engelberg-Titlis, Adelboden-Lenk, Aletsch Arena et le domaine de la Jungfrau.

Il n'existe pas d'abonnement à l'échelle du pays, car il ne serait probablement à la portée de peu de bourses. Toutefois, le nombre de domaines à rejoindre des communautés progresse. Parmi les plus grands domaines, seuls deux ne participent à rien: Toggenburg Chäserrugg (SG) et Hoch-Ybrig (SZ).

Un maillage complexe

Le réseau interconnecté est quelque peu complexe en Suisse: 171 domaines appartiennent à un grand réseau au moins, 65 font partie de deux réseaux et 16 en cumulent même 3.

Des partenariats simplifiés

Avant d'entrer dans les détails des forfaits communs, précisons que certaines stations collaborent avec d'autres, comme des «électrons libres», en proposant simplement des réductions chez les partenaires.

Les détenteurs d'un abonnement saisonnier à Ebenalp-Horn (AI) bénéficient, par exemple, de rabais à Lenzerheide-Arosa (GR) et peuvent skier gratuitement aux remontées mécaniques de Sollegg à Appenzell et Brülisau-Leugangen (AI). Autre exemple: le forfait saisonnier pour Biel-Kinzig (UR) donne droit à des remises ailleurs, à des offres estivales et à des réductions sur les vêtements.

Intéressons-nous maintenant aux principaux réseaux du pays.

Les 4 Vallées

Dans le Valais, six destinations se sont regroupées pour former le domaine skiable des 4 Vallées. Il est toutefois aussi possible d’acheter un forfait valable uniquement pour certaines parties du domaine. L’abonnement de saison pour l’ensemble du domaine peut également être utilisé en été moyennant un supplément de 104 francs.

L'abonnement annuel comprend par ailleurs un catalogue d'avantages numérique: activités de loisirs en été et en hiver, dont plus de 50 jours de ski gratuits ou à prix réduit dans les domaines skiables partenaires. Cela comprend notamment trois jours à l'Aletsch Arena ou des forfaits journaliers illimités pour Elm (GL).

L'Alps Pass

L'Alps Pass donne accès aux quatre grands domaines skiables d'Adelboden-Lenk (à l'exception de Kandersteg et du col du Jaun), d'Engelberg-Titlis, de la Jungfrau et de l'Aletsch Arena. A cela s'ajoutent trois journées au choix chez cinq partenaires: Portes du Soleil, 4 Vallées, Laax Mountains, Arosa Lenzerheide et Davos Klosters.

L'Alps Pass a remplacé le Top 4 Pass.

Epic Pass et Ikon Pass

L'Epic Pass est une offre américaine qui inclut désormais Andermatt-Sedrun-Disentis et Crans-Montana, ainsi que Verbier en tant que station partenaire (saison 2025/26: cinq jours offerts).

37 domaines skiables nord-américains sont compris dans le forfait, et pas des moindres: Whistler Blackcomb (Canada), Vail Mountain et Breckenridge (Colorado). On peut aussi accéder à trois domaines en Australie, et un par pays en France, en Italie et en Autriche.

Les ventes sont terminées pour cette année. Elles durent en général jusqu'à fin novembre/début décembre. Pour 2025/26, il fallait débourser environ 1200 dollars (950 francs).

De son côté, l'Ikon Pass est valable en Engadine depuis la saison dernière. Il permet de dévaler les pistes du monde entier. Les exploitants des remontées d'Engadin Mountains le précisent:

«L'Ikon Pass est un forfait de plusieurs jours destiné aux visiteurs américains. Il est valable dans différents domaines et donne accès à certaines des destinations de montagne les plus connues.»

Saint-Moritz en fait partie, avec neuf autres domaines (Corviglia/Piz Nair, Corvatsch, Diavolezza/Lagalb et Zuoz ainsi que cinq domaines plus petits).

La Graubünden Card

La Graubünden Card est valable toute l'année. Elle permet d'utiliser toutes les remontées mécaniques des Grisons été comme hiver. En hiver cependant, certains petits téléskis ne sont pas inclus.

La Graubünden Card coûte désormais 2247 francs pour les adultes et 749 francs (730 francs la saison dernière) pour les enfants (6-12 ans). Pour les adolescents (13-17 ans), comptez 1498 francs (contre 1460 francs auparavant).

Le KMS GR

Le KMS GR regroupe seize domaines grisons de petite et moyenne taille. L'achat d'un abonnement de saison donne droit à -50% sur les forfaits journaliers des autres domaines KMS.

Depuis l'année dernière, San Bernardino Swissalps, où le domaine de Confin a repris du service fin 2023, en fait également partie.

Le Magic Pass

Le Magic Pass est valable un an, et pour toutes les installations des domaines partenaires. On peut l'utiliser de l'ouverture estivale (mai) jusqu'à la fin de l'hiver de l'année suivante.

Si vous vous décidez avant la mi-avril, vous ne paierez «que» 419 francs. Passé cette date, le prix augmentera progressivement jusqu'à atteindre 944 francs au maximum.

100 jours de ski à Crans-Montana, l'accès au Glacier 3000 en été et des entrées dans treize piscines sont par ailleurs disponibles moyennant un supplément.

En 2024, cinq petits domaines ont rejoint le réseau. En 2025, c'est au tour de Melchsee-Frutt, Sörenberg, Belalp, Balmberg, Grenchenberg, Linden et Mörlialp de l'intégrer, aux côtés de Gstaad et Meiringen-Hasliberg.

Le Meilenweiss

Outre les endroits mentionnés ci-dessous, le regroupement Meilenweiss comprend également les installations des 3 Täler (Autriche et Allemagne), Laterns (Autriche) et Malbun (Liechtenstein) ainsi que la télécabine du Hohen Kasten (qui n'est pas un domaine skiable).

L'Oberwalliser Skipass

L'Oberwalliser Skipass permet d'accéder librement à toutes ses destinations partenaires, sauf Zermatt/Cervinia. Ce domaine-là propose en revanche cinq jours de ski gratuits. Les indigènes avec un certificat de résidence bénéficient en outre d'une réduction d'environ 200 francs.

Pass Saint-Bernard

Les quelques pistes sont accessibles avec la carte annuelle Pass Saint-Bernard. Il existe des abonnements annuels, saisonniers ou journaliers qui donnent également accès à plus de quinze activités de loisirs en été et en hiver, ainsi qu'aux transports publics et aux remontées mécaniques dans l'ensemble de la destination du Pays du Saint-Bernard (VS).

L'offre intègre en outre Verbier entre le début de saison et le 12 décembre 2025, ainsi qu'entre le 13 avril 2026 et la fin de saison.

Les Portes du Soleil

En plus des domaines skiables suisses des Portes du Soleil, huit destinations en France font également partie du domaine skiable interconnecté.

Comme dans les 4 Vallées, on bénéficie ici aussi de journées de ski supplémentaires dans des destinations partenaires. Il y en a 27 au total, réparties dans les domaines des 4 Vallées, de l’Alps Pass ou de l’Espace San Bernardo.

Le Schneepass Zentralschweiz

Avec le Schneepass Zentralschweiz, vous profitez non seulement d'un accès aux domaines indiqués, mais aussi de réductions dans d'autres destinations de Suisse centrale ainsi que d'une réduction de 20% sur l'équipement dans certains magasins spécialisés avant le début de la saison.

Cet abonnement est également disponible pour l'année complète. Il donne alors accès à treize domaines supplémentaires en été, à l'exception de la Seebodenalp. Pour celle-ci, comptez 15 francs par adulte pour une carte journalière.

Snowpass Valais

Une autre offre venue du canton alpin: le Snowpass Valais. On le retrouve en deux versions: soit illimité pour 2100 francs, soit en version limitée pour 1635 francs. Zermatt/Cervinia International et les 4 Vallées sont toutefois limités à quatre entrées par saison avec cette offre. Et ça ne marche pour les Portes du Soleil que du côté suisse.

Surselva Pass

Valable toute l'année, le Surselva Pass comprend six domaines skiables. Cinq d'entre eux proposent un accès illimité: Brigels, Obersaxen, Andermatt-Sedrun-Disentis, Trun et Vals. Pour Laax, les détenteurs de la carte disposent de cinq jours au choix par saison en hiver.

En été, un Surselva Pass valide donne droit à l'utilisation de toutes les installations des remontées mécaniques participantes.

Là encore, il y a une prévente. Les indigènes bénéficient généralement d'un tarif réduit.

La Swiss Knife Valley

Cette offre est disponible sous forme de carte journalière, multijours ou saisonnière. Cette dernière permet également d'utiliser les bus de la compagnie Schwyzer Busbetriebs pour rallier les stations.

La Seebodenalp n'est pas comprise dans l'abonnement. Une carte journalière pour adultes y coûte 15 francs.

La Top Card

La Top Card est la carte annuelle pour les destinations grisonnes de Davos Klosters (sans Schatzalp), Arosa, Lenzerheide et Laax. Elle est valable hiver comme été.

Elle donne également droit à des journées au choix à Titlis-Engelberg, à la Jungfrau Ski Region, à Adelboden-Lenk et à Aletsch Arena.

La Valais Mountain Card

Terminons par la Valais Mountain Card. Il ne s'agit pas d'un forfait commun, mais d'un moyen de toujours bénéficier du prix le plus avantageux pour les forfaits de quatre heures, demi-journée ou journée dans les domaines partenaires. Certains d'entre eux accordent en outre une réduction de 5%.

La carte vaut 10 francs et permet d'accéder directement aux pistes des 30 domaines skiables participants, où le meilleur tarif est automatiquement appliqué.

