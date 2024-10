Recevoir des gens à casa, c'est sympa, mais il faut savoir doser avec élégance. image: montage watson

Bouge de là!

Comment demander poliment à vos invités de se barrer

Parfois, il faut savoir jouer les «mauvais flics» en fin de soirée. Rappeler aux gens que cet appart, c'est le vôtre, et que vous n'êtes pas prêt de jouer à l'Airbnb du pauvre le temps d'un week-end. Quelle est la méthode la plus efficace pour dire à vos amis ou à vos proches de se bouger – avec toute la rondeur nécessaire?

Que faire si quelqu'un me fixe en continu? Comment dire poliment à son hôte que ce qu'il a cuisiné est dégueulasse? Que faire si on me marche sur le pied et que la personne ne s'excuse pas? Comment se dire au revoir de façon naturelle après un date? Sur Internet en général, et sur Reddit en particulier, on peut trouver des conseils de vie salvateurs pour gérer les situations du quotidien les plus gênantes.

Alors que la fin de l'année approche subrepticement, on s'est concentré sur un problème auquel vous allez forcément être confronté, à Halloween, à Noël ou à Nouvel An. Surtout si vous avez pour habitude de régaler de grandes tablées à domicile. Mais comment diable demander à vos invités... de plier bagage et de rentrer chez eux? Voici les meilleurs tuyaux de la Toile.

Dire les termes

Et de façon très claire. «C'était bien sympa de vous avoir chez moi, mais vous pouvez partir maintenant? J'en ai ras-le-tablier de me plier en quatre pour vous.» Vous serez connu pour être le pote brut de décoffrage, mais ça vaut la peine pour tenir les vautours à distance.

vu sur x.

Une utilisatrice Reddit donne sa phrase-clé:

«Bon, mes loulous, c'est pas que je vous aime pas, mais il se fait tard! Il est temps de se quitter, on se retrouve bientôt! Allez, zou!»

Bâiller

Cette méthode est très maligne. En effet, le bâillement est souvent communicatif.

Selon cet utilisateur Reddit, sa cousine avait expérimenté la méthode avec succès. Celle-ci «laissait échapper un léger bâillement, en mettant discrètement sa main devant la bouche. À ce moment-là, la personne qui l’a vu bâiller se mettait également à bâiller, puis une autre personne, et encore une autre, et ainsi de suite, et aussi surprenant que cela puisse vous paraître, en moins d’une demi-heure, tout le monde était parti!»



Proposer «un dernier café!»

Comme l'explique cet autre utilisateur:

«Proposez un "dernier café"!!!! Ça marche toujours. Les gens comprennent qu'après le café, c'est fini, et qu'il est temps de partir. Dites bien "DERNIER" café, pour qu'ils comprennent que la soirée est terminée et qu'ils ont juste le temps du café avant de partir.» source

Accompagné de ça, c'est le combo parfait 👇

Eteindre les lumières

Mon collègue, le journaliste sportif Yoann Graber, nous a livré la méthode radicale d'un ami de sa famille: quand l'heure fatale arrive, il se lève et éteint les lumières du lieu. La joyeuse compagnie est alors plongée dans l'ombre. La réaction des invités?

«Tout le monde se marre, on le connait bien. On le prend comme il est» Yoann.

Partir se laver les dents

Mais Yoann Graber a encore de multiples cartouches en poche pour vider ses lieux le moment venu. «A titre personnel, il m'est arrivé d'aller me laver les dents pour faire comprendre que c'est l'heure de partir.» Efficacité? «C'est une bonne méthode, elle a fait ses preuves». Bonus: des dents poutzées dès 22 heures.

«Y a plus rien à boire»

Rien que cette phrase est rédhibitoire pour 70% des Romands.

L'excuse du gosse

«Le petit Baptiste doit aller se coucher. Cela dit, le petit Bapiste va être perturbé s'il entend des adultes ricaner et picoler à côté dans le salon. Donc il vaut mieux que tout le monde fasse comme Baptiste, et aille se pieuter.»

Si vous n'avez pas de Baptise dans votre vie, votre chat ou votre chien feront l'affaire. «Kenzo doit vraiment aller faire pipi, je vous raccompagne à votre voiture en même temps?»

Ranger la vaisselle

Avec option beaucoup de bruit. On empile, on frotte, on ouvre le lave-vaisselle, on le referme avec de gros soupirs, comme un vrai chacal. L'important est d'avoir l'air absorbé par la tâche et de ne plus être disponible pour les discussions.

Si vos potes sont aussi bourrés que bouchés et qu'ils n'entravent pas les signaux de fumée, vous pouvez aussi sortir l'aspirateur en dernier recours. Là, s'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils ont déjà roulé sous la table.

Observez bien le langage corporel ou les déclarations de vos invités. Un serpent peut se cacher dans la meute, qui fera semblant de vouloir partir, mais qui compte bien rester scotché comme un morpion à votre sofa jusqu'à l'aube.

Rester poétique

Une utilisatrice Reddit semble avoir ses neurones bien en place à 1 heure du matin, pour sortir un petit couplet stylé:

«Excuse-moi, je m'endors, c'est mon train du sommeil qui passe! Et si je le rate, je n'ai pas de billet de rechange, et je vais passer une mauvaise nuit.»

Parler du fait qu'on doit se lever hyper tôt

Comme l'explique cet utilisateur:

«Par exemple, leur dire qu'on doit se lever très très tôt demain, et le répéter encore. Si ce sont des amis ou des gens bien élevés ils comprendront. Si ce sont des gens un peu ''bouchés'', se lever et leur dire un truc du genre: où avez-vous posé vos affaires (manteaux, vestes, sacs) déjà? Voulez-vous qu'on vous raccompagne à votre voiture? Ne pas avoir honte d'insister car s'ils n'ont pas compris à l'excuse bidon citée en premier, il n'y a pas à prendre de gants. Les butors (comme l'oiseau du même nom) ont un grand bec mais un petit cerveau.»

Faire le faux bienveillant

Il faut instiller dans l'esprit de votre invité une idée de mouvement en direction de la sortie:

«Tu connais bien le chemin de retour?»

«Tu veux un verre d'eau pour calmer ton alcoolémie avant de prendre le volant?»

«Tu veux un petit café pour être sûre de ne pas t'endormir en volant?»

«Pour que tu ne rates pas ton train de retour, je consulte déjà les horaires CFF pour toi. De rien!»

Rendre les manteaux à vos invités

Sans un mot, mais avec détermination. Si vous testez cette méthode franchement sans-gêne à Noël, écrivez-nous! On veut savoir si vous avez encore des amis.

Prétendre la surprise:

«Oh, c'est déjà 22 heures! Le temps passe si viiiiiite!»

Impliquer le voisin

Si vous êtes du style sournois, et que vous êtes très complice avec votre voisin, vous pouvez lui demander de sonner à la porte pour pousser une gueulante ou de taper contre le mur. Ambiance refroidie garantie.

Proposer un dernier verre en ville

Comme ça, tout le monde se lève, prend son manteau et met ses chaussures. Au dernier moment, vous annoncez à tout le monde que pour finir, vous êtes trop crevé pour sortir. Un mode ninja non assumé. Vous pouvez aussi sacrifier votre partenaire pour la bonne cause; il se coltinera le verre pendant que vous irez rejoindre Netflix et votre lit.