Pas encore de tenue de l'Avent? Voici la crĂšme de la crĂšme des pulls de NoĂ«l 😂

Ça a commencĂ© aux Etats-Unis, dĂ©sormais, on en voit partout: la tendance des Ugly Christmas Sweaters. Voici un best of des meilleurs pulls de NoĂ«l.

Pour commencer, il convient de se rappeler la vĂ©ritable raison de cette fĂȘte:

Dans la joie...

...Et la bonne humeur.

Mais pour la plupart des gens, Noël, c'est avant tout ça:

Pour lancer des débats en famille:

Lisez bien le pull. Bild: reddit

Est-ce que ce renne tousse des confiseries ou est-ce que ce renne vomit des confiseries?

Faire preuve de charité:

Rudolph, the red nose, vit sa meilleure vie:

Inception de pull de Noël:

Chacun a une technique:

Il n'y a pas que la NSA qui nous surveille...

Trop mignon le requin! Il porte un pull de Noël et un bonnet de PÚre Noël!

Hommage Ă Gandalf le gris: Bild: imgur

Hommage Ă Kim Kardashian:

Ou Ă Miley Cyrus:

Ou Ă ce chien devenu un mĂšme:

Faites le quiz!

Ou Ă Poutine:

Jingle Bell Rock, parce que The Rock...

Bafouée, notre enfance.

Pour ceux qui sont passionnés de bitcoin:

Rien ne vaut le discours de motivation de Shia LaBeoufs:

Pour les nerds:

Vive la saison de Noël!

Les hipsters ne sont pas morts:

En cette fin d'annĂ©e, soyez bieveillants et surtout, honnĂȘtes:

Ne jamais oublier de se démarquer du petit peuple:

Pas mal, mais un peu immonde quand mĂȘme:

Le Grinch:

Le Grinch 2:

Le Grinch chez watson, c'est elle:

Bonus

Et comme on dit chez les millennials: «Noyeux Joël à tous»

