20 gâteaux de Pâques si laids qu'on est obligé de vous les montrer

La Pâques chrétienne a beau être derrière nous, on ne pouvait pas vous priver d'un dernier morceau de gâteau. On est tombé sur des lamb cakes ratés et ça fait vraiment peur.

Chez watson, on aime bien les photos de gâteaux ratés. Pas pour se moquer, mais pour admirer l'adversité de certaines personnes face à la complexité de la pâtisserie. Et Pâques a beau être derrière nous, on ne pouvait pas attendre l'an prochain pour partager avec vous cette série de «lamb cakes» en photos.

Le lamb cake (gâteau d'agneau) est une spécialité d'origine alsacienne qu'on retrouve également en Allemagne ou en Pologne. Elle a ensuite été importée aux Etats-Unis. Et c'est probablement là qu'on peut admirer les plus audacieux lamb cakes. Il se compose généralement d'un gâteau cuit en forme d'agneau, souvent décoré de glaçage pour ressembler à la laine et aux traits du visage de l'agneau. On vous montre à quoi c'est censé ressembler:

Image: allrecipes

Avouez, c'est assez mignon!

Vous n'êtes pas prêt pour les lamb cakes suivants...



Gnnnnèèèèè!

Image: sadanduseless

C'est mal élevé de fixer les gens comme ça.

Image: sadanduseless

Bizarrement, il n'a pas l'air content d'être là.

Au point où il en est...

Image: sadanduseless

C'est très mignon, les enfants vont adorer.

Image: sadanduseless

Note pour la prochaine: les framboises font peur

Image: sadanduseless

C'est moi où cet agneau nous mate mal?

Image: sadanduseless

Lui, il n'a pas l'air de comprendre ce qu'il fait là.

Image: sadanduseless

Qui aurait pu croire que des fruits rouges fassent si peur.

C'est une allégorie de l'agneau éventré? Très joli.

Le silence des agneaux IRL.

Image: sadanduseless

Mangez-moi qu'on en finisse!

Image: sadanduseless

Le glaçage semble souvent être le problème.

C'est pas un bichon qu'il fallait faire.

Image: sadanduseless

E.T version agneau:

Image: sadanduseless

Note pour la prochaine fois: toujours mettre un dentier pour apporter de la gourmandise.

Image: sadanduseless

Libérez-moooooooiiii!

Image: sadanduseless

Good boy!

Image: sadanduseless

Eh non! Ce n'est pas un enfant de 8 ans qui l'a fait.

Snif!

Image: sadanduseless

