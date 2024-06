Ronaldinho s'est associé à un homme d'affaires de Genève pour ouvrir son premier bistro à burger à Châtelaine, le R10. images et montage: watson

On a goûté les burgers de la star du foot Ronaldinho à Genève

Du Ballon d'or au bidon bien rempli. L'ex-star brésilienne du Barça a choisi la Suisse pour inaugurer le premier bistro à son nom. R10 Burger se dévoile popu et familial, dans une ambiance de snack-bar où les gamins gambadent sous les maillots du champion du monde. Notre verdict, avant l'inauguration, dimanche après-midi, où plus «de 5000 fans» sont attendus.

Plus de «Divertissement»

L'une des plus grandes stars du ballon rond brésilien qui choisit la petite commune de Châtelaine, à Genève, pour faire pousser le premier bistro à son nom, ça a de quoi décontenancer. Mais on raconte que le numéro 10 et le patron des lieux sont des potes de longue date et que ce R10 Burger n'est qu'une petite pierre à un édifice gastronomique qui est voué à faire des petits. On en saura plus dimanche après-midi, quand le champion du monde et Ballon d'or 2005 sera présent en personne pour inaugurer cette échoppe à burgers qui s'annonce «gourmande» et «familiale».

En tout cas, l'opération marketing, elle, a été férocement rodée. Un petit article dans la gazette du quartier, un compte Instagram mystérieux, pas de site web, l'ancien héros du Barça qui aiguise les appétits dans une courte vidéo, des maillots mythiques qui tapissent des murs fraîchement peints, bref: la Suisse romande frémit depuis une bonne semaine.

N'y tenant plus, watson a décidé de chausser ses crampons culinaires, de couper court au suspense insoutenable et de sauter dans ce traquenard à bidoche comme on se jetterait dans la surface de réparation à la 90e minute. Au menu, des néons roses et des maillots sur les parois, du boeuf wagyu dans du pain, des feuilles d'or 23 carats entre les dents et de la bonne humeur entre les tables.

Deux estomacs, deux opinions: suivez notre binôme affamé dans ce R10 genevois tout frais tout neuf!

Fred Et dire qu'on se retrouve à devoir goûter un énième burger en banlieue de Genève. T’as fait tes vaccins?

Marine C’est tellement loin. Bordel. J’ai faim.

Imagine, ils sont déjà envahis de fans en transe, pas la moindre place assise à l'horizon et on crève de faim sur le trottoir d'en face.

Fred Ah, mais on n' est pas à Genève en fait, c’est Châtelaine. Pareil, en plus loin et moins chic. T’as vu cet immense quartier tout neuf? On se croirait dans un remake d'Inception réalisé par le patron d’Apple.

image: watson

Marine Ça pue le traquenard. Y’a des mecs en noir qui vous nous arrêter. Et c’est nous qui serons servis en burgers aux prochains clients.

Fred Tu penses qu’ils ont déjà des cuisines? Ils ont même pas de site web. Imagine, le resto n'a jamais existé.

Fred En tout cas, c’est le nom de Ronaldinho qui nous a fait quitter Lausanne pour bouffer à Genève. Joli coup!

Fred Tu connaissais Ronaldinho au moins?

Marine Ouais, un peu. La première fois que j’ai entendu parler de lui, je croyais que le mec avait écorché le nom de Ronaldo lol.

Les deux stars, en train de discuter coiffure. Getty Images Europe

Fred On est sur de la toute bonne compétence footballistique, je vois.

Marine Il est à la retraite depuis 2002, non?

Fred T’étais déjà née en 2002?

Marine Insolent. J’avais même déjà des dents pour croquer dans un burger.

Fred Je crois qu'il a joué jusqu’en 2016 . En 2002 il a été champion du monde avec le Braaaazzzziiiil.

Fred Ce mec, il a surtout été adulé par les Espagnols quand il était au Barça. Comme Maradona à Naples. (Y en avait que pour les Sud-Américains à l’époque putain).

Marine C'est plutôt rassurant au fond, il paraît que la bidoche argentine est la meilleure du monde.

Fred Sauf qu'il est brésilien.

Marine Bah, c'est du Brésil que provient la moitié du poulet qu'on bouffe en Suisse. Leur burger au fried chicken est certainement incroyable.

Fred En vrai, passer de star mondiale du foot à devoir accrocher ses maillots sur un mur de bistro à Châtelaine, ça a le mérite d'être étonnant. Lol.

image: watson

Marine Va pas lui dire ça si tu le croises au coin du bar, il pourrait te tacler.

Fred Ça y est, on n'a pas encore maté la carte que tu dégaines le premier jeu de mots avec le foot. Carton jaune, meuf!

Fred C’est quand même marrant d’aller se faire exploser le bide au nom du sport. Comme McDo qui sponsorise les Coupe du monde. Il aurait dû ouvrir un fitness ou un terrain de foot à côté, pour compenser. Une sorte de taxe calorique.

Marine T'iras compenser plus tard. Moi, j'ai la dalle. Au moins, ils ont de la place. C'est super cette ambiance PMU, ça me rappelle le snack-bar du Val-de-Travers où on allait boire un Monaco le vendredi soir.

image: watson

Marine Bon, hop. La carte! Le choix va être rude...

Fred Bun nouvelle, il y a une demi-douzaine de pains différents. Lol.

Marine ...

Marine C'est quoi ce machin à 45 balles? Filet de boeuf et feuille d'or. Salt Bae est actionnaire ou quoi?

Fred 45 balles, c'est quand même le Salt Bae du prolétaire.

Fred Ça a quel goût, la feuille d'or?

Marine Le goût de la fame! Elle a pas de goût, je crois. Mais c'est très chic entre les dents.

Fred On va être obligé de prendre le R10 burger du coup, c'est celui de la star... y sont malins.

Fred On prend les deux plus chers pour commencer? De toute façon c'est watson qui paie, on s'en tape.

Marine Absolument. Le R10 et le Goat. Fromage de chèvre et 150gr de boeuf wagyu, ça envoie du lourd. C'est la première fois que j'en mange.

Fred Du fromage de chèvre?

Marine Béééééééééééé.

Fred La fameuse chèvre de Buenos Aires.

Marine J'y connais pas grand-chose en spécialités brésiliennes.

Marine A part Gisele Bündchen.

Fred A part ça, tu sens cette petite ambiance de «ça vient d'ouvrir on est un peu tendax»? Les employés sont comme au premier jour d'école. Entre l'excitation pure et la crise cardiaque.

Marine Ben ça tombe bien, ils nous serviront d'autant plus vite. En tout cas, ils ont l'air au taquet et tout sympa. Bon accueil.

Marine Comme on dirait dans Un Dîner presque parfait, c'est un 10 sur 10.

Fred Je pense pas que c’est validé par Valérie Damidot ça.

image: watson

Marine Ouïe. Par contre, ma maman adorerait.

Bon: R10, The Goat et deux Coke Zéro? On va quand même pas boire une bière «R10 Gluten Free» à dix balles, mmh?

Marine Ahhhh, c'est là! Bon sang! Ils sont aussi rapides que Ronaldinho sur un terrain! (Enfin, j'imagine, je l'ai jamais vu jouer.)

The Goat! image: watson

Marine C'est joli, mais ils sont pas bien gros, les burgers de Ronaldinho. J'ai pas mordu dedans que j'ai encore faim.

Fred Les frites maison ont un goût de patate. C'est suffisamment rare pour le noter je trouve.

Fred Mention spéciale pour les deux petites sauces à part, là, dans des mini-casseroles. Moutarde et barbecue maison, ça fonctionne d'enfer.

Les frites maison et un pain de maïs tout à fait super.

Marine Le Goat est fantastique! Le mélange est une super idée. Par contre, tu vois de l'or dans ce R10?

Fred Sur la facture, oui;)

Fred C'est un coup de Ronald(inho) McDonald's!

Marine Foutu Salt Bae genevois!

Fred Bon, je valide à mort le bun au maïs du Goat. En revanche, carton rouge pour le peu de viande dans le R10, non?

Marine La viande est très bonne, mais elle se cache...

Ci-gît sans doute une feuille d'or.

Fred Et pis pourquoi on s'obstine à foutre de l'avocat dans les burgers aujourd'hui?

Marine C'est du bon gras, qu'ils disent.

Fred On est là pour bouffer du mauvais gras! Sinon on serait allé chez Tibits.

Marine En ce qui me concerne, je le trouve délicieux ce mauvais gras.

Fred Tout à fait. On fout des notes, comme des pros? Moi je dis: 8 pour le Goat, 4 pour le R10.

Marine Juste pour pinailler, je mets 9 pour le Goat, mais 3 pour le R10. Il m'a vraiment laissée sur ma faim.

Marine Bon, deuxième tournée?

Fred Oui, c'est marrant, parce que l'ambiance générale est très franche, mais les burgers sont confectionnés avec une jolie finesse. Même la salade, elle a sûrement poussé dans un potager suspendu dans le quartier.

Fred Idéal pour le summer body, beaucoup moins pour rassasier les travailleurs affamés que nous sommes.

Fred On en reprend deux? Ou 13?

Marine Je propose qu'on parte sur le Bao Burger, c'est original. Et l'American Smash Burger. Avec tout ce qu'ils mettent dedans, si on repart pas le ventre plein, c'est qu'on a vraiment un problème.

Fred Le smash, c'est tellement à la mode. Mais ok!

Marine Jamais goûté. Le seul smash que je connaisse, c'est celui de Federer.

Fred Le smash burger, c'est 24 balles. Assez pour jouer au tennis tu crois?

Marine ...

Marine Mince alors, pour le bao bun, faudra repasser. Ils en sont en rupture de stock. On prend quand même l'effiloché avec un bun normal?

Fred Un bao burger sans bao bun, soit. Mais l'effiloché de boeuf à l'intérieur mérite notre attention!

A few moments later... Le Bao Burger sans bao bun. Belle bête quand même.

Marine Merde, ça fonctionne cette histoire d'effiloché. Le smash est redoutable aussi, non?

Fred Absolument.

Fred En revanche, je vois pas trop ce que vient faire ce "bacon végétal" dans un American Smash Burger. C'est comme si Trump intégrait La France insoumise.

Marine Tout fout le camp! Tu m'avais pas dit que c'était plat et très grillé, les smash burgers? Celui-ci est dodu comme mes joues.

Mesdames et messieurs, The Smash!

Fred Oui, ils ont smashé très très gentiment le smash.

Fred On laisse toute la partie tacos de côté, on est d’accord? Ça a l’air pas mal, on les compose soi-même, mais je suis trop vieux pour ces conneries je crois.

Marine Oui, ça a l'air très cochon! Enfin, boeuf. Bref.

Marine Je mets un 9,5 sur 10 pour le smash. Le Bao Burger est pas mal du tout non plus, mais il faudra le regoûter avec un... bao bun.

Fred Oui, c'est tout est tout à fait ragoûtant! J'ai aussi l'impression que c'est très sain. On sent bien les tomates et la salade qui ont beaucoup de goût.

Fred Vu que l'ambiance est très familiale, peut-être que les gamins vont manquer d'huile qui coule entre leurs petits doigts, non? Pour eux, ce sera un burger à la salade;)

Fred Ou peut-être que les mioches seront sur les tacos?

Marine C'est vrai que ça dégouline pas des masses.

Marine Ce sera à essayer la prochaine fois! Avec triple supplément cheddar pour booster ton taux de cholestérol.

En conclusion...

Fred Bon, verdict final?

Marine Le déplacement était rentable. Ambiance et personnel coolos, pas de chichi, la viande et les buns sont top. Par contre, pour les gros appétits, il faut compter 2 burgers pour assouvir sa faim...

Fred Exact! Je pense que la situation du bistro est idéale. Ils ont bien fait de monter ça dans ce quartier qui vient de sortir de terre. Une ville dans la ville qui n'a pas encore 1012 bistrots à burgers. L'ambiance familiale colle bien avec les alentours.

Fred Pis, ouais, la bidoche est bonne, le service est rapide et très chou (mention spéciale pour le dress-code «veste en jean»).

Marine Complètement. Qu'on soit avec une bande de potes ou des mioches, c'est un super spot. En une heure, on a vu défiler des vieux, des jeunes, des gens seuls, des couples, des familles... C'est rare, ce brassage.

Marine En tout cas, c'est un lieu que je recommanderais sans problème. On retente l'aventure un de ces 4 pour les tacos?

Fred Genève, c'est maximum une fois par année pour moi. C'est mauvais pour les nerfs d'un Lausannois. Mais oui, on y retournera!