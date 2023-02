Lenny's Pizza à New York, c'est terminé! instagram

Cette pizzeria vue dans un film mythique ferme après 40 ans de loyaux services

Il y avait une queue monstrueuse pour la dernière soirée de Lenny's Pizza. Ce dimanche, ce lieu mythique de Brooklyn a servi sa dernière slice avant de fermer définitivement ses portes.

Lenny's Pizza, c'est un peu le Katz's de la pizza, un lieu mythique pour les New-Yorkais et tout particulièrement, pour les gens de Brooklyn.

Cette pizzeria a servi sa dernière slice, dimanche dernier, avant de fermer définitivement ses portes après 40 ans de loyaux services. Le propriétaire Frank Giordano prend donc sa retraite à l'âge de 77 ans même s'il affirme avoir l'impression d'en avoir 20 de moins. Mais pour ce New-Yorkais, il était temps de passer à autre chose.

Sa fille , Josephine Giordano, a annoncé la nouvelle sur Facebook, écrivant sur la décision «douce-amère» de fermer la pizzeria. Elle a écrit: «Nous avons heureusement très bien réussi. Il était préférable de fermer une fois que mon père serait prêt.»

Frank Giordano a acheté le restaurant en 1983. L'établissement est devenu célèbre grâce à Saturday Night Fever. Dans le film et c'est tout au début, le personnage de John Travolta, Tony Manero, commande une double tranche et l'engloutit en écoutant «Stayin' Alive». Depuis, Lenny's Pizza est devenu un lieu iconique de Brooklyn et un phénomène pour ceux qui visitent le quartier. L'acteur s'était d'ailleurs à nouveau rendu chez Lenny's en 2018 pour célébrer le «John Travolta Day».

Dimanche, pour la dernière séance, les clients fidèles et les fans sont venus pour montrer leur soutien et essayer de mettre la main sur une dernière tranche.

Là, le monsieur qui ressemble à un méchant de la mafia new-yorkaise est en train de crier que c'est la dernière part et que le restaurant ferme définitivement. newyorknico instagram

Parmi les gens qui ont fait la queue, le célèbre créateur de contenu Nicolas Heller, plus connu sous le pseudo de Newyorknico sur Instagram. Parmi ses posts, on peut voir la longue file d'attente devant l'enseigne qui s'étend sur tout le trottoir.

On est sur de la pizza à l'Américaine... USA! USA! USA!

Un client immortalisé par le vidéaste se l'est joué à la Travolta style, c'est-à-dire la technique de la double slice l'une sur l'autre en pliant légèrement les deux tranches pour éviter que le gras vous coule sur les mains et les vêtements. C'est cochon, mais c'est un cochon maîtrisé.

Et si vous êtes de passage à New York bientôt, il y a d'autres pizzerias mythiques qui valent le détour: Scarr's Pizza, Fini Pizza, Paulie Gee's ou encore Rubirosa.

