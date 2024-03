Les Romands s'accrochent! image: dr

«Oh mon Dieu!»: les Romands de Pékin Express ont souffert

Attention: si vous n'avez pas encore vu l'étape 4 de Pékin Express, et si vous n'avez pas envie d'être spoilé, passez votre chemin. Mais pour ceux que ça intéresse, on a visionné l'épisode, et il réserve plein de surprises (surtout pour Flavie et Jérémie).

Sacré handicap

On reprend là où on les avait laissés; après avoir perdu le duel final qui n'était pas éliminatoire, Ryad et Louison, le binôme des inconnus, a dû subir un handicap (règle 345 bis, vous suivez?).

Pour ceux qui ont oublié le dernier épisode, c'est par ici👇🏽 Enorme rebondissement pour les Romands de Pékin Express

En résumé, ils ont dû commencer la course avec une gentille marchande indonésienne qui amenait avec elle le fruit le plus odorant au monde, le durian. Sachant que ce fruit est interdit dans de nombreux lieux publics en raison de son odeur nauséabonde. En conséquence, faire du stop en le trimballant révèle toute la perversité de la production de l'émission!

Le durian paraît inoffensif, mais gare à son odeur! shutterstock

Ah oui, j'oubliais, non seulement notre binôme d'inconnus doit trimballer le fruit, mais il doit aussi amener notre gentille vendeuse avec eux. Tout se passait «normalement» avant que Ayu, la vendeuse, ne décide de disparaître au nez et à la barbe de notre binôme. Les durians étaient toujours là, mais Ayu, non. Twitter s'est régalé.

Bon, on vous rassure, Ryad et Louison ont retrouvé Ayu, elle faisait un petit tour au supermarché. Comme ça, tranquillement.

Les Suisses moqués

Vous attendez sûrement des nouvelles de nos Romands, eh bien sachez qu'ils vont très bien, enfin, pas sûr. Les Twittos se sont clairement moqués de notre binôme national suite à l'étape du drapeau rouge (règle num. 234 alinéa 2, allez, on suit). Pour rappel, l'équipe qui s'empare du drapeau rouge peut arrêter toutes les autres équipes durant 15 minutes. Le binôme fait donc la loi durant cette étape. Le drapeau rouge est un avantage. Enfin, pas pour les Suisses...

«J'ai pas l'habitude d'avoir autant de responsabilités» Flavie avec son drapeau rouge

Car Flavie et Jérémie ont un mal fou à trouver une voiture. Ils laissent s'échapper Jérôme et Emma (le papa poule et sa fille) et perdent la tête de la course. Bien entendu, ça tape fort sur Twitter.

Nos petits Suisses sont raillés, mais reprennent du poil de la bête (attention: spoiler alert). Ils arrivent finalement premiers de l'étape et remportent l'épreuve! Oui, oui, vous avez bien entendu, les Romands remportent la 4e étape de Pékin Express!

Louison le GOAT

On ne pouvait clore ce résumé (spoiler alerte!) du 4e épisode de Pékin Express sans parler du duel final, car oui, notre binôme d'inconnus s'est (encore une fois) ramassé le duel final et cette fois-ci, ils ont choisi de se mesurer à leurs collègues corses: Patricia et Jessica. Et devinez qui a été envoyé au casse-pipe pour la 4ème fois d'affilée? J'ai nommé Louison! Et Ryad? Eh bien, toujours rien, il attend que Louison fasse tout le boulot. Les Twittos ne l'ont pas raté.

Comme vous savez déjà tout, c'est Louison qui s'en sort et remporte ce duel. Il a l'air de rien, comme ça, Louison, mais il a vraiment plié le game. Chapeau!

On est quand même un peu triste pour Patricia et Jessica, les collègues corses gentilles comme tout, et très fair-play.

On vous met un dernier tweet pour la forme, car oui, Pékin Express c'est une dizaine de caméras et des équipes techniques hors pair. Big up et au prochain épisode!