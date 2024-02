Flavie et Jérémy candidats à la 18e saison de Pékin Express sur M6 patrick robert

Interview

«On voulait sauver nos fesses!» Ces Romands racontent leur Pékin Express

La nouvelle saison de Pékin Express démarre le 8 février sur M6, l'occasion de découvrir un duo haut en couleur, formé par deux Valaisans, Flavie et Jérémy. Interview.

La voix est pétillante et l'enthousiasme est palpable: au bout du fil Flavie Tapparel et Jérémy Imbach nous racontent leur sélection à Pékin Express et leur préparation à la grande aventure qui se déroule cette année en Asie du Sud-est.

Flavie et Jérémy, merci d'avoir accepté cette interview, ce n'est pas la première d'ailleurs, vous avez été surpris des sollicitations des médias à votre égard?

Flavie: Oui, j'ai été vraiment étonnée qu'on nous appelle autant, je ne m'attendais pas à ça , surtout que la diffusion du jeu n'a pas encore commencé.



Jérémy: Ça m'a surpris aussi, l'intérêt qu'on suscite auprès des médias, et j'ai vu passer des commentaires sur ma coupe de cheveux (rires).



D'ailleurs, les commentaires y voient une coupe mulet, vous le confirmez?

Jérémy: Ah non (rires). En fait c'est une wolf cut. Mais les remarques sur mon look me font rire. Il faut dire qu'on n'a rien dévoilé pour l'instant de notre aventure. Le public n'a encore rien vu, alors tout ce qu'on peut commenter ce sont mes cheveux et ça me va.

Pour en revenir à Pékin Express, comment vous est venue l'idée de postuler au jeu?

Flavie: L'idée c'est moi. Je regarde l'émission depuis toute petite.

«J'ai toujours dit à mes parents: "vous allez voir, un jour je ferai Pékin Express"»

Ils ne me croyaient pas vraiment, ce n'était pas envisageable pour eux.

Pour quelles raisons?

Flavie: Ils pensaient que ce serait impossible de passer le casting. C'est une grande chaîne, une émission regardée par des millions de gens, bref tout ce qu'on se dit en la regardant. Et je comprends la réaction de mes parents, mais je savais que ce moment arriverait, j'y ai toujours cru.

Et vous, Jérémy, vous vous êtes laissé embarqué c'est ça?

Jérémy: Oui, c'est ça (rires). Quand j'ai rencontré Flavie il y a cinq ans, elle m'a rapidement dit qu'on ferait Pékin Express ensemble. C'était comme de petites blagues de temps en temps, mais je savais qu'elle était sérieuse et qu'elle y pensait vraiment.

«Flavie m'a dit qu'on n'avait aucune chance d'être sélectionnés, alors j'ai accepté de faire la vidéo de présentation»

Flavie: Ce qui est étonnant c'est que je n'avais pas essayé de passer les castings auparavant. Je ne sais pas pourquoi j'ai décidé d'envoyer notre candidature l'année passée. Je savais que ça allait passer, je le pressentais.

Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous dans votre vidéo de présentation?

Flavie: Honnêtement, on ne sait pas. Nous l'avons envoyé le dernier jour des inscriptions à Pékin Express. On cherchait une bonne idée de présentation et on a fait notre vidéo sur le chemin pour aller à la danse. Sur la vidéo on nous voit marcher, et parler de ce que Pékin Express représente pour nous.

«Je pense que ce qui a marché c'est notre naturel et notre spontanéité» Flavie

Vous avez raconté, au micro de Rhône FM, que vous aviez refusé de venir à Paris pour le premier casting, vraiment?

Flavie: Oui, c'est vrai qu'on n'avait pas le temps ni l'argent pour aller à Paris. Ils nous ont dit que notre candidature vidéo leur avait plu, mais qu'on devait les voir le lendemain. Ce n'était pas possible. Heureusement, ils ont organisé des entretiens vidéos par la suite. Je crois que c'était vraiment écrit, on devait faire Pékin Express.

Après les sélections et l'annonce de votre recrutement, vous vous êtes préparés physiquement à cette grande aventure?

Flavie: Je ne peux pas cacher que j'avais peur de l'aspect sportif de l'aventure. Je voulais me préparer physiquement et j'ai décidé d'aller nager à la piscine, mais ça ne s'est pas passé comme prévu (rires). Lorsque je suis sortie de l'eau, je me suis fait une entorse du genou et j'ai dû arrêter de nager durant plusieurs semaines.

C'est probablement un signe...

Flavie: Oh oui (rires). Je me suis dit que le destin me parlait et qu'il ne voulait pas que je fasse du sport. Je dois aussi ajouter que porter un sac de 15 kilos me faisait un peu peur, mais je me suis dit que l'adrénaline allait m'aider.



Et vous, Jérémy, vous avez fait un peu de sport avant de vous lancer?

Jérémy: Je ne suis vraiment pas un grand sportif, mais je ne me suis pas préparé physiquement pour les épreuves. Il faut dire que sur place, ça s'est plutôt bien passé, de plus avec l'adrénaline, je me sentais boosté.

«On peut dire que je me suis découvert des qualités sportives insoupçonnées durant l'émission (rires)» Jérémy

Je sais que vous ne pouvez pas aborder trop de détails de l'aventure, mais que retenez-vous de ce périple avec Pékin Express?

Jérémy: Je dirai que c'était une grosse aventure et qu'elle était totalement inattendue pour moi. Lorsque la production vous appelle, vous ne savez même pas dans quels pays elle vous enverra. Une fois sur place, c'est un autre monde. On ne se rend pas compte quand on regarde l'émission sur son canapé, on croit que les choses vont vite, mais sur place, on galère.

Et le fait d'être filmé en permanence, cela vous a gêné ?

Jérémy: Franchement, c'est quelque chose qu'on oublie vite dans les moments forts.



Flavie: Avec l'adrénaline, on ne pense plus trop aux caméras.

«On pense plus à sauver nos fesses qu'aux caméras» Flavie

Après c'est cool de savoir que tu vis une aventure et que tu pourras la partager lors de la diffusion de l'émission.



Justement, l'émission sera diffusée dès le 8 février, mais vous ne pouvez pas divulguer vos aventures, aucune réponse sur les lieux visités ou sur les personnes que vous avez rencontrées, ce n'est pas difficile de tenir le secret?

Flavie: Oui, mais le plus dur c'était avant de partir. On ne pouvait rien dire à nos amis et nos proches. Seuls nos parents savaient qu'on allait faire Pékin Express, mais ils n'ont pas eu de nouvelles durant tout le tournage. De retour de l'émission, on ne pouvait toujours pas raconter ce qu'on avait vécu. On a vu tellement de choses incroyables que c'était difficile de ne pas en parler.

«Parfois on s'appelait avec Jérémy pour se remémorer notre aventure. On voulait être sûr de ne pas oublier»

J'ai aussi dit à mes proches que je n'allais rien dévoiler, car j'aimerais qu'ils vivent l'aventure en nous regardant à la TV.

Quand êtes-vous revenus de l'aventure?

Flavie: Ah, ça, je crois qu'on ne peut pas répondre, sinon on dévoilerait le déroulement du jeu.

Je peux tout de même vous demander quels sont vos meilleurs souvenirs?

Flavie: Oui. Je peux vous dire que c'était une aventure humaine à tous les niveaux. On a partagé des moments incroyables à deux, bien entendu, mais on a aussi rencontré les autres binômes et les habitants. Dans cette aventure, les liens se créent automatiquement avec les autres. Et celui que j'avais avec Jérémy s'est renforcé aussi.



Jérémy: Je dirai que ce sont les rencontres aussi. On a été accueillis par les habitants d'une manière tellement touchante, ce sont des souvenirs incroyables.



Vous êtes présentés par l'émission comme «les petits Suisses» originaux qui pratiquent la danse de salon, ça ne vous gêne pas ces raccourcis?

Flavie: Alors on est petit et on est Suisses, c'est juste (rires). Franchement, c'est sûr que l'émission va se focaliser sur des parties de notre vie et non son entièreté. Elle va relever les points les plus originaux, mais ce n'est pas un mensonge pour autant, t'en penses quoi Jérem?



Jérémy: Pareil. Ce sont des choses vraies. On comprend que le fait de pratiquer la danse de salon est perçu comme atypique. La production s'appuie sur ces caractéristiques. C'est tout à fait normal.

«On n'a pas été dérangé par le portrait que l'émission a fait de nous, on est comme ça, naturel et spontané» Jérémy

Dès la diffusion, vous allez être très exposés aux commentaires sur les réseaux. Vous sentez-vous prêts pour y faire face?

Jérémy: La production nous en a déjà parlé pour nous préparer à ce qui pourrait arriver. De mon côté, je prends beaucoup de distance, car je suis très peu sur les réseaux sociaux. Les seuls commentaires que j'ai lus, c'était après la parution des articles dans les médias régionaux et c'était plutôt positif, mais je ne vais pas m'intéresser à ce qui se dit sur les Twitter ou autres.

Vous avez une autre opinion Flavie, vous avez même un compte Instagram dédié à Pékin Express.

Flavie: Oui, je suis sur les réseaux sociaux et je sais qu'il va y avoir des commentaires négatifs, mais je me sens préparée à tout ça.



Le premier épisode de Pékin Express, c'est ce jeudi 8 février, la chaîne vous l'a montré en primeur ou vous allez le découvrir comme nous tous?

Flavie: On n'a absolument rien vu jusqu'à présent. On va découvrir l'émission en même temps que tout le monde. On va la regarder avec nos amis et nos familles.



Jérémy: Ça va être une grosse équipe, on se réjouit de la voir tous ensemble.

Tout ça, sans dévoiler la suite de vos aventures évidemment...

Flavie: Exactement, on va commenter ce qu'on verra à l'écran, mais on ne va rien dire sur la suite des épisodes. On a hâte de voir la tête de nos proches devant l'émission.