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Ce phénomène TikTok va faire vibrer le Montreux Jazz Festival

De phénomène TikTok à productrice sacrée aux Brit Awards, la Britannique PinkPantheress s’empare du Montreux Jazz Festival ce 6 juillet. Retour sur une ascension fulgurante.

Plus de «Divertissement»

A seulement 25 ans, la chanteuse et productrice britannique Victoria Walker, alias PinkPantheress, s’est imposée comme l’une des figures incontournables de la nouvelle scène pop mondiale. Avant son concert très attendu au Montreux Jazz Festival ce 6 juillet, retour sur le parcours fulgurant d’une artiste générationnelle.

Un talent précoce

Née le 19 avril 2001 à Bath, en Angleterre, c’est dans le Kent que la jeune Victoria Walker passe son enfance. Son histoire avec la musique commence très tôt, rythmée par des leçons de piano et une passion dévorante pour le rock.

Dès l’âge de 14 ans, elle affirme son tempérament de leader en devenant la chanteuse d’un groupe de reprises émo, revisitant les répertoires de formations cultes telles que My Chemical Romance, Paramore ou Green Day. Si elle fait ses premiers pas dans la composition pour aider un ami, elle ne tarde pas à s’aventurer seule dans la création musicale.

Le véritable tournant s'opère à l’âge de 17 ans. Alors qu’elle étudie à l’université d’Arts à Londres, Victoria commence à façonner ses propres morceaux. Sous le pseudonyme de PinkPantheress, elle partage ses premières productions sur la plateforme SoundCloud.

Contrat majeur

Trouvant d’abord que sa carrière peine à décoller, c’est finalement sur TikTok que la jeune femme bouscule le destin. En l’espace de quelques mois, ses titres Pain, Break It Off et Just for Me y deviennent viraux, déclenchant un engouement tel qu’il lui permet de signer un contrat majeur chez Parlophone en avril 2021.

Dès lors, la machine est lancée. Sa première mixtape, To Hell with It, sortie fin 2021, la révèle immédiatement au grand public et à la critique britannique. L'année suivante, elle décroche le BBC Sound of 2022, un prix historique qui a propulsé par le passé des icônes comme Adele ou Sam Smith. PinkPantheress enchaîne alors les collaborations prestigieuses, assure les premières parties de la star américaine Halsey et assoit définitivement sa notoriété avec le tube Boy's a Liar.

En 2023, le remix de ce morceau avec la rappeuse Ice Spice se transforme en un véritable phénomène planétaire, se hissant dans le top 3 du Billboard Hot 100 américain.

Fidèle à son style unique mêlant pop, drum and bass et nostalgie des années 2000, elle dévoile en fin d'année son premier album studio, Heaven Knows. Loin d'être une comète passagère, l’artiste confirme son statut de figure de proue de sa génération en publiant en 2025 la mixtape Fancy That, enrichie par la suite d'une réédition truffée de célèbres invités.

Sa polyvalence et son génie technique sont d'ailleurs sacrés en 2026 lorsqu’elle remporte le trophée de «Producer of the Year» aux Brit Awards, devenant la plus jeune artiste et l’unique femme de l'histoire à décrocher cette distinction.