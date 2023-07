Apl.de.Ap, Fergie, Taboo et will.i.am: les quatre membres historiques des Black Eyed Peas ne sont plus que trois. Que valent-ils sur scène? image: watson

«Les Black Eyed Peas sont morts» à Paléo

Le célébrissime quatuor (qui ne compte désormais plus que trois membres) a investi la scène du Paléo mardi soir, à Nyon. Alors, que valent les Black Eyed Peas, grâce auxquels on se déhanche depuis 20 ans, sans leur figure féminine Fergie?

Peu importe le type de soirée. Beauf, popu’, chic, moche, chiante, fun, blanche, villageoise, guindée, propre ou sale: il y a 9 chances sur 10 que le DJ finisse par diffuser LE tube planétaire «I Gotta Feeling». Avouez, rares sont les vraies bonnes sorties en boîte sans qu’on ait braillé à tue-tête:

«That tonight gonna be a good good good niiiiight! A feeling, wooouuuhouuuu!» (Le plus souvent dans un anglais approximatif.)

Le groupe de potes et leur +1

Avant de pondre des hits mondiaux pour dance-floors, Black Eyed Peas, c'est d'abord l'association de trois rappeurs originaires de LA, au milieu des années 90.

will.i.am, apl.de.ap et Taboo, en juillet 1998. Image: Michael Ochs Archives

Un trio exclusivement masculin au succès critique mais intimiste, auquel se greffe bientôt une voix féminine, Kim Hill. Après une collaboration sur une poignée de titres, la chanteuse cède sa place à LA «bombe blonde» (dixit le magazine Rolling Stone): Stacy Ferguson.

Stacy Ferguson, alias «Fergie» ou la «bombe blonde», rejoint la bande en 2002. WireImage

Avec Fergie, les Black Eyed Peas mettent au placard leurs rêves de street cred de rappeurs en sac à dos, pour des sons pop plus polis et plus commerciaux. Et ça fonctionne du tonnerre.

«C'est une attaque contre les sens et le bon goût. Aucune autre chanson n'atteint ce niveau d'excès délicieux» Rolling Stone.

Leur chanson «Where Is the Love?» en 2003 (inspirée, pour l'anecdote, de la rupture entre Justin Timberlake et Britney Spears) les propulse à la huitième place du Hit 100 américain et en tête de plusieurs hit-parades étrangers. S'en suivent plusieurs albums et tournées à travers le monde.

Du pur concentré des années 2000. Image: Hulton Archive

Au fond, peut-être que le plus grand malheur du trio initial aura été d'avoir signé le plus gigantesque succès avec leur «bombe blonde» de copine Fergie.

The END, en 2009, explose tous les records. «I Gotta Feeling» devient l’hymne des soirées réussies. Dès lors, malgré les parenthèses et les pauses ici-ou-là pour se consacrer à sa vie privée ou à une vague tentative de carrière solo, les Black Eyed Peas achèvent de s'imprimer dans l'imaginaire collectif comme un quatuor inséparable. Ou presque.

Le groupe de potes sans leur +1

En 2017, tremblement de terre: le magazine Billboard révèle le départ de Fergie, quinze ans après son arrivée. Le premier single du groupe qu'on a désormais envie de rebaptiser «Black Eyed Peas sans Fergie» sortira l'année suivante. Quelques semaines plus tard, Jessica Reynoso, finaliste de l'émission X-Factor Philippines, devient une membre «semi-officielle».

«Avec Fergie, nous sommes toujours amis, mais les Black Eyed Peas, c'est nous trois» Voilà qui est dit.

will.i.am au Parisien, en 2018, à l'occasion d'un concert au Zénith de Paris.

Depuis, il y a eu d'autres collaborations prestigieuses, d'autres albums, d'autres concerts. Rien, toutefois, qui n'atteigne la portée de The END.



Le trio initial en février 2023. Image: Disney General Entertainment Con

Une pas si «good night» que ça

C’est donc sans leur chanteuse historique que se sont produits les Black Eyed Peas ce 18 juillet au Paléo Festival de Nyon. A entendre certains journalistes de la rédaction de watson, l'expérience du live s'avère souvent dramatique. Show plat, latences entre deux douze changements de costume, performance musicale aléatoire: la nuit ne s'annonce pas aussi «good» que ça.

«Mon frère m'a dit que leur concert avait été la pire nuit de sa vie» Un membre de la rédaction de watson, lundi, pendant le briefing.

Quelques minutes avant le show, la tension dans l’assistance est palpable. «Du coup, ils font comment, avec Fergie? Ils la mettent en play-back?» souffle un fan angoissé. Le concert s’ouvre sur un classique. «Let’s Get It Started.» Logique. Bon point pour eux.



«Oh non! Ils sont vieux et gros!» Ma voisine, estomaquée.

Ils auront beau enchaîner les hits, il n’y rien à faire pour les «vieux et gros» tout sapés de Gucci. Le live, c’est cruel. La sauce ne prend pas, malgré la bonne volonté du public et quatre Gin tonic enfilés au préalable.

Taboo, will.i.am, J. Rey Soul (la «membre non-officielle») and Apl.de.Ap, mardi soir sur la scène de Paléo. Image: KEYSTONE

Les caméras défilent sur les visages au premier rang. En moins de trois chansons, on passe de la béatitude à une bonne humeur de circonstance (après tout, nous sommes à Paléo, et ces braves chanteurs ont passé la cinquantaine), pour finir sur quelques moues désabusées. Au moment de Fergie… Aïe. Catastrophe. Grimaces blessées dans le public.

«Les Black Eyed Peas sont morts. C'est fini!» Michael, festivalier, en quittant l'assistance.

Notre voisin a raison: ce n'est pas un show des Black Eyed Peas, mais une alignée de contre-performances solos, maladroites et décousues. Tout au plus serons-nous excités par «Power» (duo entre will.i.am et Justin Bieber) et «Scream and Shout» (duo entre willi.i.am et Britney) - et, surtout, par l'idée de rentrer à la maison pour nous enfiler une casserole de pâtes au beurre.

Plus obsédés par l'idée de nous goinfrer que celle de finir le concert, nous partons avant même «I Gotta Feeling». Il valait sans doute mieux. «En soirée ça passe, ici, c'est infernal», râle Mia, festivalière lausannoise, dans le tram qui la ramène de la plaine de l'Asse à la gare de Nyon. La soirée a été «good», malgré tout. Pas tant grâce à ce triste spectacle qu'aux Gin To’ et à la nostalgie d'une poignée de fans, mis face à la disparition des mythiques Black Eyed Peas.

