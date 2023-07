Le Montreux Jazz va déménager en 2024: mais où va-t-il?



250 000 personnes sont venues au Montreux Jazz cette année. Un record en perspective lorsque le décompte final sera établi. Mais l'année prochaine, le festival devra déménager et se réinventer, un nouveau défi pour Mathieu Jaton.

Stefan Künzli / ch media

«Nous pouvons bien dormir», a déclaré Mathieu Jaton à propos du Montreux Jazz Festival de cette année, qui s'est achevé dans la nuit de samedi à dimanche par une somptueuse fête dirigée par la légende du disco Nile Rodgers et Chic. Le décompte final n'a pas encore été établi, mais les chiffres sont impressionnants et battent tous les records. 250 000 personnes ont assisté aux 500 concerts organisés à Montreux au cours des 16 jours du festival.

Le taux de remplissage de l'Auditorium Stravinski a été de 90% et celui du Montreux Jazz Lab de 80%. La vente de billets est l'une des meilleures de l'histoire du festival. A cela s'ajoute plus d'un million de personnes qui ont regardé les 47 concerts en streaming.

L'organisation du festival peut donc regarder en arrière avec sérénité. Et pourtant, le public ne sait pas exactement ce qu'il adviendra du festival le plus renommé de Suisse. En effet, dès le 31 juillet, les portes du Montreux Music & Convention Center seront fermées pour deux ans.

Le bâtiment, ouvert il y a exactement 50 ans, est délabré, beaucoup trop gourmand en énergie et doit être rénové de toute urgence. Les sorties de secours, la ventilation, les couvertures, les installations sanitaires et les accès d'entrée ne correspondent plus aux normes actuelles.

Keystone

Pour les deux années à venir, le Montreux Jazz Festival doit donc se trouver un nouveau lieu et se réinventer. Le pire, une annulation du festival, a déjà pu être évité. Selon le patron de Montreux, Mathieu Jaton, la 58e édition, qui se déroulera du 5 au 20 juillet, aura donc une durée normale et une capacité similaire.

Le festival restera à Montreux

Mais où? Le responsable répond clairement par la négative aux spéculations sur un transfert temporaire, par exemple à Lausanne. «Nous n'avons pas hésité une seconde», dit-il, «le Montreux Jazz festival appartient à Montreux et se déroulera à Montreux les deux prochaines années».

Selon lui, c'est évident pour les habitants de Montreux, pour le tourisme et pour le festival.

Mathieu Jaton ne peut ou ne veut pas encore donner d'indications concrètes pour l'édition de 2024. Il révèle tout de même que le festival ne se déplacera pas en direction de Vevey, mais de Villeneuve. Le Lake House (Petit Palais) restera le centre, le festival se déroulera entre le Fairmont le Montreux Palace et la Place du Marché. C'est-à-dire à l'endroit où se trouve la grande statue de Freddie Mercury. Le reste, il faut l'imaginer.

Mathieu Jaton, le directeur Montreux Jazz Festival Image: KEYSTONE

Mathieu Jaton promet de la magie en 2024

Les suppositions sont permises. Selon ces informations, il est exclu que le stade de la Saussaz, qui a accueilli le concert en plein air d'Elton John il y a quatre ans, soit réanimé. Il se trouve en direction de Vevey. Il serait en revanche envisageable que le sous-sol du Petit Palais soit transformé en une plus grande salle de concert, comme cela a déjà été le cas il y a cinq ans.

Un retour de la scène du lac en 2024?

Y aura-t-il à nouveau une scène au bord et sur le lac, comme cela avait déjà été le cas pendant la pandémie de coronavirus? Ou plusieurs scènes sur le lac? La grande place du marché sera-t-elle réaffectée? Ou bien le légendaire Casino, lieu de naissance du festival, sera-t-il de retour? Le casino se trouve toutefois un peu plus à l'est, en direction de Villeneuve.

Tous les sites possibles seraient beaucoup plus petits que le Centre de Congrès avec l'Auditorium Stravinski (4000 personnes) et le Montreux Jazz Lab (2000 personnes). Il est donc fort probable qu'il y ait plusieurs sites de taille moyenne l'année prochaine. Mathieu Jaton est en tout cas très confiant. Ce qui indique que les plans sont déjà bien avancés. Nous en saurons plus à l'automne. Le responsable promet de la «magie».

Traduit et adapté par Noëline Flippe