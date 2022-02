De gauche à droite, Eminem, Dr. Dre, Mary J. Blige et Snoop Dogg, ont mis le feu à la mi-temps du Super Bowl lors d'un show très attendu par le public américain. Image: sda

People

Dr. Dre, Eminem et Snoop Dogg mettent le feu à la mi-temps du Super Bowl

Dr. Dre et Snoop Dogg ont ouvert le spectacle en interprétant leur classique The Next Episode depuis le sommet d'une structure massive, rendant hommage à la ville de Los Angeles.

Le très attendu Super Bowl Halftime Show version 2022 est finalement arrivé dimanche soir! Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, Eminem et leurs invités surprises 50 Cent et Anderson Paak ont épaté les fans en direct du nouveau SoFi Stadium, à Inglewood, dans la banlieue de Los Angeles, aux Etats-Unis.

Dr. Dre et Snoop Dogg ont lancé les festivités en interprétant leur morceau, devenu un classique, The Next Episode au sommet d'une énorme structure blanche composée de plusieurs maisons, de danseurs et de voitures garées. Ensuite, le duo a interprété California Love, comme le rapporte Billboard.

Mary J. Blige a ensuite débuté sa partie du concert avec son tube Family Affair, immédiatement suivi de No More Drama. Dans une tenue argentée et blanche étincelante, entourée de danseurs, elle a terminé sa prestation par un évanouissement caractéristique de ses shows.

Puis Kendrick Lamar est apparu pour livrer Alright. Quelques instants plus tard – avec une transition musicale tout en douceur – Eminem est apparu pour interpréter Lose Yourself avec un invité très spécial: Anderson Paak à la batterie. Au milieu de la performance d'Eminem, la caméra a coupé pour montrer Mary J. Blige et 50 Cent, tous deux assis et hochant la tête en suivant le rythme.

Et histoire de terminer en beauté ce spectacle assez épique, Dr. Dre est ensuite réapparu avec un nouvel interlude, cette fois-ci en jouant du piano, accompagné sur scène par Snoop Dogg pour interpréter Still D.R.E. (jch)