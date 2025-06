Il est revenu en Suisse en toute discrétion

Will Smith porte une montre suisse qui rêve de renaître

Depuis, la collaboration du Sir Beckham et de Tudor se poursuit de façon pérenne — la superstar du foot s’implique régulièrement, notamment à travers des événements comme celui de Zurich, la semaine passée.

En 2017, Tudor a lancé une nouvelle campagne avec «Born To Dare» comme signature.

En 2017, Tudor a lancé une nouvelle campagne avec «Born To Dare» comme signature.

C'est en 2017 que David Beckham a rejoint la marque en tant qu'ambassadeur, pour devenir le visage de la nouvelle campagne sous la signature «Born To Dare» («Né pour oser»).

Le chevalier n'a pas manqué de régaler les amateurs d'horlogerie et les quelques invités triés sur le volet avec des anecdotes sur ses liens avec la marque – ainsi que ses activités diverses et variées depuis qu'il a pris sa retraite en tant que joueur professionnel, en 2013.

Will Smith s'est perdu dans les rues de Zurich: «J'ai jamais vu ça...»

«Sa présence régulière en Suisse souligne un partenariat inscrit dans la durée qui repose sur des valeurs communes d’excellence et d’authenticité»

Sa présence n'aura fait des vagues qu'au coeur de la vieille ville de Zurich, où l'ambassadeur de Tudor a fait une apparition surprise. Une visite en terrain connu pour Sir David Beckham – comme on doit désormais l'appeler – étant donné qu'il s'est déjà rendu par le passé au Locle, où se trouve la manufacture et à La Chaux-de-Fonds, ainsi qu'à Genève, le siège de la marque horlogère.

Plus de «Suisse»

Jay-Z et Miley Cyrus ont rejoint Beyoncé à Paris

Les tenues les plus scandaleuses du Festival de Cannes

Les tenues les plus scandaleuses du Festival de Cannes

Il gagne 600 000 francs par an et la Suva lui paie ses primes maladie

Les plus lus

L’UDC veut le retour d'une pratique abolie à l’armée depuis 18 ans

Au vu de l'augmentation des conflits dans le monde, des élus UDC relancent l'idée de distribuer à nouveau la «munition de poche» aux soldats. Cela avait pris fin en 2007 à la suite d'un féminicide.

Si un ennemi venait à attaquer, les soldats suisses pourraient se défendre et, si nécessaire, se frayer un chemin jusqu’au lieu de la mobilisation. C’est en tous cas dans cette optique que l’armée suisse distribuait autrefois à ses membres un paquet de munitions. Pour le Fass 90, on comptait par exemple sur 50 cartouches, dans une boîte scellée blanche aux rayures grises et noires.