Non vous ne rêvez pas, c'est bien Heidi Klum derrière ce costume. Getty Images North America

People

Les people ont fêté Halloween chez Heidi Klum

Cette année, les stars se sont une nouvelle fois donné rendez-vous pour fêter Halloween à la traditionnelle soirée organisée par Heidi Klum.

Plus de «Divertissement»

Ah Halloween... Si la majorité d'entre nous s'en fout un peu, chez les stars c'est un rendez-vous obligé. Un peu comme le MET Gala, c'est l'occasion de montrer au monde à quel point fêter Halloween quand on est une star, c'est cool. Et cette année, chez nos chers et tendres people, il y a eu de tout et du n'importe quoi. Petit tour d'horizon.

La reine Heidi Klum

Une nouvelle fois, Heidi Klum a confirmé sa place de reine d'Halloween. La star est arrivée accompagnée d'athlètes du Cirque du Soleil, déguisée en paon. Alors oui, on vous l'accorde, c'est pas le meilleur qu'elle ait fait, mais il faut toutefois saluer la créativité et le travail réalisé. On vous laisse découvrir ça en images.

Getty Images North America

Vous avez déjà vu un costume qui fait de la voltige? Vidéo: watson

Et elle peut même parler 👇 Vidéo: watson

On vous en parlait👇 People Heidi Klum prépare un truc «énorme» pour Halloween

Iris Mittenaere

QUEL LOOK? Derrière ce look (peu original vous me direz) se dissimulent les traits de Iris Mittenaere, Miss Univers 2016, et son coiffeur Paul Duchemin. Ce dernier incarne un Justin Bieber débraillé à souhait, dont le look avait d'ailleurs fait le buzz sur les réseaux.

Image: getty/instagram

Justin Bieber

En parlant de Justin Bieber, le chanteur nous a – une fois de plus – montré à quel point il est dépourvu de tout sens de la mode. Le Canadien est arrivé déguisé en plongeur? pêcheur? nageur professionnel de tuba? Bref, difficile de savoir ce que le mari de Hailey a cherché à faire. On vous laisse vous faire votre propre avis.

Image: getty/instagram

Hailey Bieber

On reste en famille avec Hailey Bieber qui nous a gratifiés de non pas un, mais deux déguisements cette année wow! Le mannequin s'est ainsi glissé dans la peau de Carmen Electra dans le film Scary Movie, une parodie du personnage de Scream de Drew Barrymore, Casey Becker - en portant un soutien-gorge et une culotte Victoria's Secret (évidemment).

Image: getty/instagram

Pour son deuxième look, c'est en Lindsey Lohan, ou plutôt en Cady Heron, de Lolita malgré moi que Hailey Bieber s'est illustrée. Un coup de maître, si vous avez la ref, pour celle qui a longtemps été victime de cyberharcèlement en raison de sa relation avec le chanteur, ex de Selena Gomez.

Image: getty/instagram

Le clan Kardashian-Jenner

Qui dit petite sauterie, dit Kardashian-Jenner. En effet, aucune fête n'a lieu sans qu'au moins une d'entre elles y soit présente. Et pour Halloween, toutes ont joué le jeu. Si Kourtney Kardashian s'est ouvertement moquée de sa sœur avec qui elle s'est sévèrement brouillée, Kim a opté cette année pour le thème du film Clueless, en duo avec sa fille North.

image:getty/instagram, montage: ana simoes

Image: getty/instagram

Quant à Kendall Jenner, le mannequin nous a également fait l'honneur de présenter deux looks: le traditionnel Marylin Monroe puis Wonder Woman. Elle a ensuite rejoint sa sœur cadette Kylie en s'illustrant en tant que Sugar et Spice de Batman Forever

Image: getty/instagram

Image: getty/instagram

Megan Fox et Machine Gun Kelly

Le couple le plus WTF d'Hollywood a joué la sécurité. Rien de bien transcendant donc pour Megan Fox et Machine Gun Kelly puisque cette année, le couple a tapé dans un classique de Tarentino, Kill Bill, en arborant la combinaison culte d'Uma Thurman et le look de l'écolière japonaise - et tueuse à gages - Gogo Yubari.

Image: getty/instagram

Pour rappel, le couple avait fait le buzz, alors que MGK avait sniffé une mystérieuse poudre sur les seins de sa moitié l'an dernier, le tout en incarnant Pamela Anderson et Tommy Lee.

Paris Hilton

Et le déguisement le moins original est attribué cette année à... Paris Hilton, qui nous offre du vu et du revu. La starlette s'est grimée en une Britney du clip Toxic. On l'attendait, on l'a eu et on est déçu.

Image: getty/instagram

La chanteuse Adele

Parmi toutes ces stars puisant leur inspiration dans le sérail de Hollywood, c'est Adele qui a été la plus originale. La chanteuse a choisi d'incarner Morticia Addams lors de sa prestation à Las Vegas. Et nous, on valide!

Image: getty/instagram

Demi Lovato

C'est dans la peau de Blanche-Neige que la chanteuse. Les internautes n'ont pas manqué de pointer du doigt ce choix... particulier. En effet, la chanteuse est connue pour ses problèmes de dépendance à l'alcool, et notamment à la cocaïne.