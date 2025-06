Megan Fox et Machine Kelly ont une fille de trois mois. keystone/instagram

Le nom du bébé de Megan Fox et Machine Gun Kelly est claqué au sol

Comme beaucoup de stars, le couple a décidé de donner un prénom hors du commun.

Plus de «Divertissement»

Marie? Jade? Olivia? Trop normaux, ces prénoms. Quand on fait partie de ces célébrités aussi singulières que Megan Fox et Machine Gun Kelly, on ne nomme pas sa progéniture comme le bas peuple. Le couple qui est aujourd'hui séparé a révélé au grand public le prénom de leur fille née fin mars.



Alors? C'est quoi???

Avant de vous donner la réponse, faisons un petit jeu. A vous de deviner comment s'appelle l'enfant.

A votre avis, quel est le prénom du bébé de Megan Fox et Machine Gun Kelly? Sinta Paro Saga Blade Solar Shiitake Voter Au total, 68 personnes ont participé à ce sondage.

Vous trouverez la bonne réponse en cliquant sur l'image:

La fille de Megan Fox et Machine Gun Kelly a donc le nom d'un ensemble de récits (Saga) et d'un personnage de film mi-humain, mi-vampire (Blade). Pas étonnant, quand on sait que le couple avait bu le sang l'un de l'autre pour leurs fiançailles avant de se séparer.

Est-ce pour cette raison? On l'ignore, mais pour la première partie du prénom, il semblerait que oui. Une source a confié à People: «Le nom Saga, qui signifie littéralement histoire ou conte, leur semblait vraiment approprié. C'est un nouveau chapitre, plein de sens et d'espoir», confie la source. Néanmoins, aucune explication n'a été donnée pour la deuxième partie du nom, Blade, qui signifie littéralement en anglais «lame».

Le chanteur de 35 ans l'a révélé ce mardi 17 juin sur Instagram en partageant une courte vidéo où on le voit jouer du ukulélé à sa fille installée dans un baby-transat. Machine Gun Kelly dont l'image a été fortement écorchée depuis les révélations d'infidélité à l'égard de son ex-fiancée, a tagué Megan Fox en écrivant: «Merci pour le cadeau ultime», mais a tout de même désactivé les commentaires. Trop de messages haineux? On n'a pas été assez rapide pour le savoir.

De son côté, la maman de trois garçons issus d'une première union avec son ex-mari, Brian Austin Green, n'a pas réagi.

Machine Gun Kelly et Megan Fox se sont séparés alors que l'actrice étant enceinte. Elle aurait découvert qu'il la trompait en lisant des messages compromettants dans son smartphone.

En parlant de bébés:

En Italie, un couple détruit une œuvre d'art pour une photo Vidéo: watson