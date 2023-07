People

Ce rappeur prend une inconnue en Lambo et la scène est adorable

Gradur a offert à une inconnue une petite promenade à bord de son bolide dans les rues de Lille. Il a filmé la scène, devenant ainsi la séquence la plus mignonne de la journée.

De nombreux fans auraient voulu être à la place de Sylvie ce lundi 10 juillet. Dans les rues de Lille, en France, cette passante, qui n'avait pourtant rien demandé, s'est fait interpeller par le rappeur Gradur. Il lui a proposé de faire une petite promenade à bord de sa Lamborghini.

L'artiste français a filmé la séquence (mise en scène ou pas, on ne sait pas) qu'il a partagée sur Instagram et c'est la vidéo la plus mignonne de la journée, car tout semble opposer Gradur le rappeur et «Mamie Sylvie». Pourtant, une jolie complicité née entre les deux.

«Attends que je mette la ceinture. C’est comment votre prénom?»



« C’est Gradi»

C'est le début d'une drôle de promenade. Dès les premières accélérations, Sylvie est aux anges: «Ah! J'adore!». La vidéo est coupée en plusieurs séquences parmi lesquelles Sylvie dit: «Il faut remonter le truc» pour parler de son siège baquet, avant de demander: «C'est quoi ce bouton?» comme une enfant qui découvre un tout nouveau jouet.

La scène en question:

Vidéo: instagram

Le rappeur passe ensuite son morceau Ne reviens pas, en collab avec Heuss L’enfoiré, et Sylvie en profite pour se moquer des paroles des chansons de rap.

«Moi aussi je peux inventer un morceau de rap: je sors de prison, le manager m’a bourré la gueule» Sylvie, la passagère du jour de Gradi.

On ignore si cette balade en Lamborghini avec Sylvie est mise en scène pour annoncer un nouveau titre. En tout cas, dans les commentaires, plusieurs fans demandent au rappeur de la mettre dans son prochain clip. Affaire à suivre.

