GTA VI: Voici les personnages et les différents lieux du jeu

Prenez-vous une bière, on vous raconte tout.

Voici les personnages et les lieux que vous allez rencontrer dans GTA6

Grand Theft Auto VI nous donne enfin des informations sur sa galerie de personnages et ses lieux directement inspirés de la ville de Miami et de l'Etat de Floride.

Armin Hadzikadunic / jvmag.ch

Rockstar Games vient enfin de dévoiler une énorme quantité de détails sur les personnages et les lieux qui peupleront GTA 6. La deuxième bande-annonce publiée hier a suscité une réaction massive avec plus de 1,9 million de «J’aime» et des centaines de milliers de commentaires en quelques heures. Sa sortie est prévue pour le 26 mai 2026. Voici donc les détails sur les personnages principaux du jeu, toujours aussi loufoques, mais aussi tous les lieux qui feront de Vice City et de l'Etat de Léonida une Floride fictive!

La bande-annonce: Vidéo: watson

Pour rappel, le jeu nous permettra d’incarner Jason Duval et Lucia Caminos, un couple de bandit qui se retrouve au centre d’un complot criminel.

Les personnages clés

Jason Duval

Image: Rockstar Games

Ancien soldat, Jason est un homme à la recherche d’une vie simple, mais sa rencontre avec Lucia va chambouler ses plans. Ayant grandi dans un environnement criminel, il travaille pour des trafiquants locaux, mais ses aspirations changent avec l’arrivée de Lucia dans sa vie.

Lucia Caminos

Image: Rockstar Games

Ayant grandi dans un milieu difficile, Lucia a appris à se battre très jeune et luttait pour s’occuper de sa famille. Après avoir purgé une peine de prison, elle est prête à tout pour changer de vie et atteindre les objectifs qu’elle s’est fixé, quitte à se salir les mains.

Brian Heder

Image: Rockstar Games

Trafiquant de drogue de la vieille école, Brian vit confortablement dans les Keys, où il dirige des opérations depuis son yacht. Son lien avec Jason est clé pour avancer dans le jeu.

Cal Hampton

Image: Rockstar Games

Ami de Jason et collègue de Brian, Cal se sent en sécurité chez lui, à espionner les communications des garde-côtes avec quelques bières et quelques onglets de navigation privée ouverts. C'est un paranoïaque obsédé par la surveillance qui préfère rester dans l’ombre.

Boobie Ike

Image: Rockstar Games

Légende locale de Vice City, Boobie a transformé ses affaires illicites en un empire légitime, combinant un club de strip-tease et un studio d’enregistrement. Mais son véritable investissement réside dans la musique, plus précisément dans sa collaboration avec Dre’Quan.

Dre’Quan Priest

Image: Rockstar Games

Ancien dealer, Dre’Quan a toujours voulu percer dans la musique. Signant avec Only Raw Records, il prend un virage sérieux pour faire sa place dans l’industrie musicale de Vice City.

Real Dimez



Image: Rockstar Games

Ce duo de rappeuses, formé par Bae-Luxe et Roxy, utilise leur popularité sur les réseaux sociaux pour se faire un nom et, espèrent-ils, atteindre la célébrité musicale.

Raul Bautista

Image: Rockstar Games

Vétéran des braquages de banques, Raul est un homme confiant et rusé, prêt à doubler ses risques pour récolter les plus grandes récompenses.

Les lieux emblématiques :

Vice City

Image: Rockstar Games

La mégapole dans laquelle luxe et corruption se côtoient. Avec ses plages, ses quartiers animés et ses attractions touristiques défaillantes, Vice City est l’endroit idéal pour un chaos explosif. La cité urbaine est évidemment composée de nombreux quartiers, comme Little Cuba et Little Haiti où les inspirations culturelles des deux pays sont fortement ancrés via les populations latino-américaines qui y résident.

Leonida Keys

Image: Rockstar Games

Un archipel tropical inspiré des Keys en Floride, où la vie est simple, mais l’accès aux eaux troubles de la criminalité le rend dangereux. Ce lieu est destiné à ceux qui aiment à la fois faire la fête jusqu’au petit matin et aux personnes aisées qui aiment se prélasser sur leur yacht. Il ne serait pas étonnant de pouvoir y faire de la plongée,

Grassrivers

Image: Rockstar Games

Les marécages impénétrables, où de sombres secrets et des créatures hostiles rôdent dans les eaux boueuses. Cette zone est directement inspirée du parc national des Everglades, là où vivent les alligators et autres «rednecks» qui n'aiment pas trop qu'on empiète sur leur propriété.

Port Gellhorn

Image: Rockstar Games

Inspiré des cités balnéaires en déclin, Port Gellhorn est une zone dégradée où la criminalité a pris le dessus. La vie se déroule au rythme des courses de dirt bikes et des commerces illégaux au milieu des motels en piteux états et des strip clubs.

Ambrosia

Image: Rockstar Games

Le cœur industriel de Leonida, où le sucre est roi et où les gangs locaux contrôlent tout, de la production à la distribution. On y trouve Allied Crystal, une raffinerie de sucre, qui emploie de nombreux citoyens de la région. Cette entreprise semble d’ailleurs apporter son soutien à un candidat politique très conservateur.

Mount Kalaga

Image: Rockstar Games

Situé à la frontière nord de l’État, ce parc national est une zone sauvage où la nature se mêle à l’extrémisme religieux de ceux qui vivent loin de la civilisation. C'est l'endroit idéal pour s’adonner à la chasse, à la pêche ou encore à la randonnée, à condition de faire attention à là où vous mettez les pieds.

Grand Theft Auto VI arrive sur Playstation 5 et Xbox Series X|S le 26 mai 2026. Il promet d’immerger les joueurs dans un monde richement détaillé, où chaque personnage a un rôle à jouer dans cette histoire palpitante. Restez à l’écoute pour plus de révélations à mesure que la sortie approche!