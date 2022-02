People

Voici le pire du pire des Saint-Valentin de stars

Cette année encore, les célébrités ont tapé fort dans le kitsch. Cardi B, Kylie Jenner, Nabilla... elles ont toutes joué la surprise quand leur moitié leur a offert... quoi? Une voiture? Un sac? Ou serait-ce des fleurs?!??

Lundi 14 février, c'était la Saint-Valentin, autrement dit, la journée du gnan-gnan général. Si les gens normaux offrent un bouquet ou une rose à leur douce moitié, les célébrités, elles, offrent des mises en scène dégoulinantes de kitsch et de niaiserie.

Et vous allez voir que cette année est placée sous le signe de l'audace et de l'originalité puisque les gentlemen de ces dames ont misé sur un produit dont on connaît peu de choses: les fleurs.

Nabilla 💗 Thomas Vergara

On commence avec le lit recouvert de pétales. Du jamais vu:

Image: instagram @nabilla

Cardi B 💗 Offset

Incroyable, des roses!

Image: instagram iamcardib

Offset lui a aussi «cuisiné» une côte de veau carbonisée accompagnée de ses boutons de rose:

Image: instagram iamcardib

Elle est contente, c'est l'essentiel:

instagram @iamcardib

Kylie Jenner 💗 Travis Scott

Oh mais quelle surprise! Des roses.

instagram @kyliejenner

Ah tiens, mash-up Noël Saint-Valentin, c'est une première:

instagram @kyliejenner

Kourtney Kardashian 💗 Travis Barker

«Tu es ma Mini et je suis ton Mickey pour la vie.»

instagram @kourtneykardashian

Georgina 💗 Cristiano Ronaldo

Enfin un homme qui sait surprendre sa Valentine. Les petits points sur les roses, ce sont des diamants.

instagram @georginagio

Oui, oui, des diamants (ça m'étonnerait que ce soit des strass Swarovski.)

Jazz 💗 Laurent

Oh trop mignon! Des ballons en plastique!

Pour rappel, ce sont des influenceurs français installés à Dubaï.

Bonus

Le fail de Kanye West:

instagram @kanyewest

S'étant séparé de Julia Fox après une relation éclair, il a fait envoyer un pick-up de roses à Kim Kardashian. Un flop.

