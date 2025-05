L'univers artistique de Grace Jones (à gauche) résonnera parfaitement avec celui d’Yseult (à droite), dont le concert est maintenu en première partie. Image: watson

Une légende débarque par surprise au Montreux Jazz Festival

Suite à l’annulation de Laylow, le Montreux Jazz Festival a entièrement repensé sa soirée du 12 juillet sur la Scène du Lac. L’irrésistible diva jamaïcaine Grace Jones rejoint ainsi les têtes d’affiches de cette 59e édition.

La soirée du 12 juillet sur la Scène du Lac du Montreux Jazz Festival devait initialement réunir la chanteuse Yseult et le rappeur Laylow sur la même scène.

La semaine passée, le rappeur annonçait l’annulation de sa tournée afin de se consacrer pleinement à son nouvel album. Tenant à honorer ses engagements envers Yseult, programmée en première partie, le Montreux Jazz Festival avait à cœur de trouver une alternative artistique compatible avec son univers.

Plutôt que d’opter pour un simple remplacement de Laylow, le Festival a dès lors repensé entièrement la couleur musicale de la soirée en la présence de Grace Jones.

Cette nouvelle proposition – radicalement différente mais totalement cohérente– réunit deux générations d’artistes femmes engagées et animées par le même goût pour la transgression des codes et des genres musicaux, comme l'explique le communiqué du festival.

Quatrième fois à Montreux

Chanteuse avant-gardiste, icône de mode, muse warholienne ou James Bond girl diabolique: la vie de Grace Jones est une œuvre d’art totale. Sa discographie, démarrée en 1977, se révèle tout aussi fascinante et multiple, des sonorités post-disco de Slave to the Rhythm aux pulsations dub de Pull Up to the Bumper en passant par le timbre mécanique de Nightclubbing.

Sur scène, sa voix grave et son profil sculptural transmettent une attitude dont elle seule a le secret, à la fois androgyne, radicale et glamour. Huit ans après un concert épique à l’Auditorium Stravinski, Grace Jones se produira cet été pour la quatrième fois à Montreux.

Yseult, un revirement artistique décoiffant

Longtemps reconnue pour ses ballades envoûtantes, la chanteuse française Yseult bouscule son propre univers avec Mental, un album à l’énergie punk-rock, brut et viscéral, chanté principalement en anglais. L’année dernière, elle est devenue l’artiste francophone féminine la plus écoutée au monde sur Spotify, grâce au hit Alibi, en featuring avec Sevdaliza et Pabllo Vittar.

Elle s’est également illustrée lors de sa prestation à la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris.

Remboursement possible

Le prix de la soirée (dès 97.- en placement debout) reste identique. Les détenteurs de billets souhaitant être remboursés peuvent en faire la demande. Les personnes ayant acheté leurs billets en ligne ont reçu un email leur indiquant la procédure; les autres peuvent contacter le service clientèle du festival.

(sbo)