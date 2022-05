People

La robe de mariée de Kourtney Kardashian comparée à un Pampers

Travis Barker et la sœur de Kim Kardashian se sont mariés ce week-end en Italie. Mais la robe blanche de la star n'a pas fait l'unanimité auprès des internautes.

Depuis qu'elle a commencé à sortir avec Travis Barker, Kourtney Kardashian est dans sa phase «princesse punk». Elle enchaîne les looks mi-gothique, mi-mélancolique façon Lana del Rey. C'est une nouvelle Kourtney et forcément, sa robe de mariée devait s'inscrire dans cette thématique.

Ils sont tellement punk et incarnés. Image: instagram

Le couple de stars a fêté cette union pendant quatre jours à Portofino, en Italie, dans une ambiance Roméo + Juliette. De nombreuses photos et vidéos ont été postées sur les réseaux sociaux et forcément, la robe de mariée de Kourtney a été analysée à la loupe.

Un certain Sebastian Tribbie, aka @youvegotnomale sur Instagram, connu pour faire des mèmes (pas toujours très sympas) en lien avec la mode et les stars, a posté ce dimanche 22 mai sur Instagram deux photos côte à côte: d'un côté Lady Kitty Spencer, une aristocrate britannique qui n'a jamais rien fait de sa vie et qui s'est mariée en 2021, de l'autre, Kourtney Kardashian, une roturière qui a réussi. «Comment ces robes de mariée sont-elles toutes les deux de Dolce & Gabbana?! La robe de mariée de Lady Kitty semble tout droit sortie d'un conte de fées et la robe de mariée de Kourtney Kardash semble provenir du magasin de souvenirs de l'aéroport de Las Vegas», a-t-il écrit. Ouch!

Les commentaires ne se sont pas faits attendre: «On dirait que Kourtney porte une couche», «robe de mariée commandée sur Wish», ou encore: «c'est tout simplement hideux.»

En effet, la robe n'est pas idéale. Mais au lieu de s'en prendre à la star, ne faudrait-il pas blâmer Dolce & Gabanna? Rappelons que l'un d'eux, Stefano, avait affirmé en 2018 que les Kardashian étaient «les gens les plus cheap du monde.»

Kourtney en mode Vierge Marie. Image: instagram

Bonus

La robe de Kendall a fait moins de bruit que celle de Kourtney, mais elle lui a donné du fil à retordre. Sa sœur Kylie l'a filmée en train de monter les marches. On dirait Zendaya à sa grande époque.

Kim Kardashian nous fait visiter son manoir Vidéo: watson