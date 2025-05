Il y avait à boire et à manger, et bien peu de couleurs, sur le tapis rouge du Met. Getty Images North America

Le top-flop des tenues des stars au Met Gala

Les stars ont sorti leurs plus beaux atours pour le gala du Met, qui s'est tenu sur les marches du Metropolitan Museum of Art à New York, ce lundi 5 mai. En réalité, on a eu droit à des tenues grisounes et tristounettes à foison.

Nouvelle année, nouveau Met, et nouvelle louchée de stars qui tentent de comprendre le thème souvent très pointu et bien entendu imposé du gala.

Le thème de la soirée ultra-glamour organisée par la cheffe de Vogue, Anna Wintour, est intimement lié à l'exposition du Costume Institute au Metropolitan Museum of Art. Cette année, le thème était: Superfine: Tailoring Black Style. Celui-ci met à l'honneur la figure du dandy noir et explore le rôle du vêtement et du style dans la construction des identités noires au sein de la diaspora.

Voilà qui est déjà plus clair que le thème de l'année passée (Sleeping Beauties: Reawakening Fashion). Car sur le tapis rouge, les stars étaient invitées à suivre le dress code: «Tailored for you», qui met l'accent sur le tailoring, soit l'art de faire des vêtements sur mesure inspirés des costumes et tailleurs. De quoi jouer avec créativité sur les coupes et les proportions. En théorie. Car dans la pratique, on se serait dit à un bal de promo dont la famille Addams était le traiteur: c'était gris, tristoune, et teinté de bâillements.

Bon, en vrai, une poignée de stars ont plutôt compris: «bazardez le pantalon, et débarquez en culotte sur le tapis rouge», à l'instar de Sabrina Carpenter. Pourquoi pas, à une ère où la trend «no pants» fait fureur. Ces looks, au moins, nous ont déridé un poil, au contraire de la majorité des tenues bien ternes qui ont été servies.

Mais commençons par une bombe lâchée sur tapis rouge: Rihanna nous a offert en primeur son ventre arrondi de femme enceinte. Elle attend donc son troisième enfant avec ASAP Rocky! La chanteuse a eu définitivement beaucoup à faire, entre gérer les rumeurs de grossesse, et soutenir son chéri lors d'un procès pour agression avec une arme.

Elle est cependant arrivée plus détendue que jamais au gala, dans un ensemble Marc Jacobs, comprenant chapeau et corset gris qui mettait en avant son ventre de future maman.

Getty Images North America

Getty Images North America

A présent, on doit bien entendu décerner la palme aux stars qui ont fait le plus d'efforts...et d'effet.

Les tops

Doechii Vous avez déjà vu Doechii faire une faute de goût, ou être «boring»? Pas nous.

Bad Bunny Il n'a pas débarqué en sous-vêt' Calvin Klein, au grand dam d'une partie de ses fans. Le diable du reggaeton s'est habillé en Prada.

Teyana Taylor

Un zoom sur les détails vaut la peine.

Pamela Anderson L'actrice de 57 ans, en Tory Burch, fait un come-back réussi sous toutes les coutures.

Zendaya L'un des outfits les plus attendus du Met, celui de Zendaya, ici en Louis Vuitton.

Alton Mason Iconic.

Pharrell Williams Minimalisme graphique réussi pour Pharrell Williams et Helen Lasichanh.

Petit zoom sur la tenue de Pharrell: «Il portait un blazer perlé à double boutonnage, qu'il a lui-même conçu et qui a été mis au point par l'équipe de création de Louis Vuitton. La veste a nécessité 980 heures de travail et comporte 100 000 perles. Il l'a portée avec un pantalon noir évasé et des bijoux Tiffany & Co.» source: vogue

Passons à la catégorie «no pants»: il manque un truc, sauf une bonne dose de golri.

WireImage

Lisa de Blackpink

Dua Lipa De Chanel vêtue. Sans la cape, c'était un flop, mais l'élégance de la traîne la hisse dans les bons élèves.

Diana Ross

Ce type de robe nous fait furieusement penser à la tenue canari de Rihanna signée Guo Pei, en 2015 - et c'est pas beau de copier. Mais celle de Diana a un détail qui a fait fondre notre cœur tendre: sa robe en cascade était dotée d’une traîne de plus de 5 mètres brodée des noms de ses enfants: Rhonda Ross Kendrick, Tracee Ellis Ross et Evan Ross, ainsi que de ses petits-enfants.

Myha'la Enfin quelqu'un qui sait un peu s'amuser. Par contre, on dirait que la couleur était prohibée pendant ce gala, c'est d'une tristesse.

Damson Idris... Damson Idris in Tommy Hilfiger. Both Actor and Designer are part of the F1 movie. Hence this little moment. pic.twitter.com/Dck5UyqoEN — sim (@simsgazette) May 5, 2025 ...et son «suit reveal».

Les flops 🥲

Natasha Lyonne Besoin d'aide pour respirer, Madame?

Le dress code a dû se perdre en chemin, entre l'entrepôt de rideaux et le tapis rouge.

Megan Thee Stallion Megan, on t'adore, mais là, en Michael Kors en plus, c'est non.

Kendall Jenner Kendall en Torishéju semble nous revenir d'un enterrement. Le mannequin nous prouve que parfois, il faut savoir rajouter un accessoire.

Lizzo On aime l'audace de l'idée, mais quelque chose cloche avec ces froufrous en bas.