chris kleponis/consolidated news pictures

La baraque d'Amber Heard a l'air de sortir d'un western au rabais

Après avoir perdu le procès qui l'opposait à Johnny Depp, l'actrice s'est réfugiée dans sa maison en terre cuite au milieu du désert. Visite guidée de cette étrange demeure.

La star d'Aquaman résiderait actuellement à Yucca Valley, en Californie. Quand on est une actrice hollywoodienne (talentueuse ou pas), vivre à Yucca Valley, c'est un peu comme si une star de la comédie française s'installait à Dunkerque. C'est hostile, désertique et à quelque 200 km de Los Angeles.

Le site américain Dirt spécialisé dans les maisons des célébrités, révèle qu'Amber Heard s'est réfugiée dans cette demeure de 228 mètres carrés, d'une valeur de 570 000 dollars.

Chez watson, on aime visiter virtuellement les maisons des stars (parce qu'on est des concierges). On vous invite à nous suivre pour celle d'Amber Heard!

L'extérieur tout d'abord...

Image: Chris Kleponis/Consolidated News Pictures

...Cette maison de plain-pied se fond parfaitement dans le paysage aride. C'est sobre, on se dit que jusque-là, tout va bien.

Par contre, c'est quoi ce vieux tapis goudronné qui amène à la porte d'entrée?

Image: Chris Kleponis/Consolidated News Pictures

L'intérieur...

...L'extérieur fait un peu plus rêver que l'intérieur. Comme dirait Stéphane Plaza, «c'est resté dans son jus». Amber a volé les fauteuils de Joey et Chandler, ou quoi?

Image: Chris Kleponis/Consolidated News Pictures

La photo ci-dessous prise sous un autre angle, montre qu'on entre directement dans le salon et qu'on tombe tout de suite sur ces mastodontes en cuir marron.

Heureusement qu'il y a un bar à gauche pour picoler.

Image: Chris Kleponis/Consolidated News Pictures

La cuisine non plus n'est pas de première fraicheur. Il faudrait faire du home staging en repeignant le bois des placards. Et que dire de ces chaises de bar qui ont l'air affreusement lourdes...

chris kleponis/consolidated news pictures

Niveau four, plaques de cuisson et hôte, c'est du bon matos. Petit bémol pour le plan de travail en granit (un peu cheap) et on n'a pas encore parlé du sol, mais à votre avis, c'est quoi comme revêtement? Du lino?

Apparemment, Amber Heard a eu un prix de gros sur les chaises en bois lourdes et encombrantes.

Il y a trois chambres, dont une avec une télé accrochée au mur, dans le coin à gauche. Fancy!

Image: Chris Kleponis/Consolidated News Pictures

La salle de bains principale possède une baignoire et une douche en pierre pas dégueulasse. Il y a peut-être un peu trop de matières différentes entre les lavabos, la baignoire et la douche.

Image: Chris Kleponis/Consolidated News Pictures

Et ça, c'est la terrasse avec vue sur... des cailloux.

Image: Chris Kleponis/Consolidated News Pictures

Vous l'avez sûrement vu sur la photo tout en haut de l'article, il y a effectivement un pont suspendu comme dans une attraction à Disney World.

Image: Chris Kleponis/Consolidated News Pictures

Au bout du pont, à gauche, un genre de mirador... pour surveiller les intrus qui oseraient mettre un pied sur sa propriété?

chris kleponis/consolidated news pictures

