19 photos de coulisses de films complètement détonantes

Voici pourquoi la Switch 2 est un triomphe

Depuis sa sortie, la Switch 2 dépasse toutes les attentes du fabricant japonais, Nintendo. Mais il lui reste tout de même à franchir quelques épreuves pour mesurer son réel succès.

L'entreprise japonaise vient de confirmer officiellement ce que les analystes prédisaient depuis plusieurs mois avant le début des ventes. La Nintendo Switch 2 a connu le démarrage le plus réussi pour une console. Il s'en est écoulé plus de six millions dans le monde en sept semaines. Cela constitue de loin le plus grand lancement jamais réalisé pour une console de jeux vidéo.