Le fauteuil à jamais vide de Chandler dans l'épisode 15 de la saison 2: Celui qui a fait on ne sait quoi avec Rachel. Image: Warner Bros.

People

Matthew Perry ne voulait pas qu'on se souvienne de lui pour Friends

À la suite de la mort de Matthew Perry, de nombreux fans partagent le passage d'une interview dans laquelle l'acteur explique la manière dont il aurait aimé qu'on se souvienne de lui après sa mort.

Plus de «Divertissement»

Pour de millions de personnes ayant passé leur jeunesse dans les 90's devant un écran cathodique, la perte de l'acteur Mathew Perry s'est vécue comme un choc. Nombreux sont ceux qui ont grandi avec cette série. Un phénomène pop qui s'est regardé, re-regardé, à la manière d'un doudou d'adolescence réconfortant. Friends était la sitcom qu'une certaine génération aura regardée toute sa vie.

De cette galerie de personnage tout aussi attachante que stéréotypée, il était évidemment facile de s'identifier à l'un d'entre eux. Cependant, celui qui se nommait Chandler Muriel Bing bénéficiait de la préférence de tous, par sa maladresse, sa vulnérabilité et sa façon systématique de lancer des vannes pour détendre l'atmosphère.

Mais au-delà de ce personnage culte dont il a une pleine reconnaissance, Mathew Perry est également le personnage principal d'une histoire tragique: la sienne. Une vie marquée par des dépendances multiples, dont l'alcool et les opiacés. Un combat qu'il aura mené toute sa vie durant, pour lui-même, et surtout pour les autres. Ce combat, il voudrait qu’on se souvienne de lui pour ça.

Depuis l'annonce de son décès, une transcription circule d'une interview que Mathew Perry a faite l'année dernière avec le podcasteur Tom Power. Cette conversation révèle que l'acteur espérait qu'on se souvienne de lui non pas pour son rôle dans Friends , mais pour le travail qu'il a accompli pour soutenir les personnes vivant avec une dépendance.

«Ce serait bien si Friends était répertorié bien derrière les choses que j'ai faites pour essayer d'aider les autres» Mathew Perry

En effet, il y a quelques années, il avait transformé son ancienne maison de Malibu Beach en fondation, afin de créer un lieu de sobriété pour hommes alcooliques appelé Perry House, afin que ceux-ci puisse bénéficier d'une cure de désintoxication.

Mathew Perry en 2022, durant lors de l'enregistrement du podcast Q with Tom Power. Youtube

«J'ai connu beaucoup de hauts et de bas dans ma vie, mais la meilleure chose chez moi, sans exception, c'est que si un alcoolique ou un toxicomane s'approche de moi et me demande : «Veux-tu m'aider?» Je dirai toujours : «Oui, je sais comment faire ça. Je le ferai pour vous, même si je ne peux pas toujours le faire pour moi-même.»



Alors, je fais ça, chaque fois que je peux. En groupe ou en tête-à-tête. j'ai créé la Perry House à Malibu, un lieu de vie pour aider des hommes à être sobres. J'ai également écrit ma pièce, «The End of Longing», qui est un message personnel au monde, dans une forme exagérée de moi en tant qu'ivrogne.



J’avais quelque chose d’important à dire aux gens comme moi et aux gens qui aiment les gens comme moi.



Quand je mourrai, je sais que les gens parleront de «Friends», «Friends», «Friends»... Et je suis heureux de cela, heureux d'avoir fait un travail solide en tant qu'acteur.



Mais quand je mourrai, en ce qui concerne mes soi-disant réalisations, ce serait bien si «Friends» était répertorié loin derrière les choses que j'ai faites pour essayer d'aider les autres. Je sais que cela n'arrivera pas, mais ce serait bien.»

Q with Tom Power

Une vie d'addiction

La star de la série Friends n’a jamais caché sa dépendance aux médicaments et son penchant pour l’alcool durant sa vie faite de gloire et d'abîme. Mathew Perry, d'une grande transparence, avait parlé ouvertement de ses expériences de dépendance. D'abord à l'alcool, dû à la pression du show qui pesait sur ses épaules, avant que l'enfer ne commence véritablement en 1997, lorsqu'il est devenu dépendant à la Vicodin (un analgésique) après un accident de jet ski.

Comme des millions d'Américains, Mathew Perry a été victime de la crise des opioïdes. Une addiction qui s'ajoute à celle à l'alcool, au Xanax et à la cocaïne, un mélange toxique qui va empoisonner sa vie. Il confiera d'ailleurs avoir dépensé l'équivalent de 9 millions de dollars en soins et cures de désintoxication.

«Je simulais des blessures au dos. Je simulais des migraines, pour obtenir ce médicament sur ordonnance», racontait-il au New York Times fin 2022.

Lors des tournages de la série Friends, il confiait à CBC prendre «55 Vicodin par jour». Au point que revoir des épisodes de la série lui était douloureux, car cela lui donnait une chronologie de ses dépendances.

«Je pesais 60 kilos, j'étais brutalement mince, c'est pourquoi je ne peux pas regarder la série, parce que je pouvais dire : alcool, opiacés, alcool, cocaïne… et dire d'une saison à l'autre à quoi je ressemblais»

En dix ans, l'acteur jongle entre prise et pertes de poids, dû à sa consommation excessive d'alcool et la prise en retour de pilules amaigrissante, passant ainsi de 60 à plus de 100 kg. Un train de vie qui aura des conséquences redoutables sur son corps notamment à cause de la prise d'opiacés, au point de finir avec une perforation du côlon en 2019. Une intervention chirurgicale qui va l'obliger à passer deux semaines dans le coma, cinq mois à l'hôpital et à porter près de 14 cicatrices sur le ventre. «Les docteurs ont dit à ma famille que j'avais 2 % de chance de vivre », expliquera-t-il au magazine People.

Durant ses dernières années de vie, Matthew Perry aura fini par remonter la pente. Il s'était met au sport et pratiquait régulièrement le pickleball, lui qui brillait au tennis durant sa jeunesse. Il fréquentait régulièrement les Alcooliques anonymes et a terminé l'écriture de ses mémoires, Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, publiés l'an dernier aux éditions Headline.

Se disant sobre et en bonne santé, il a dévoué son temps pour aider les autres, qui, comme lui, affrontent les mêmes démons. Puisse-t-on s'en rappeler comme il le souhaitait.

Pour en savoir plus sur la mort de l'acteur People Mort de Matthew Perry: ce que la police a retrouvé chez lui