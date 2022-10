People

Britney Spears nue annonce un film sur sa 🐱

Il ne se passe pas un jour sans que notre amie Britney ne pose lascivement sur une plage, au bord de sa piscine ou tout simplement dans son lit. Mais aujourd'hui, c'est différent.

Britney se met (encore) toute nue sur les réseaux sociaux. Vous allez dire que ce n'est pas nouveau, mais la chanteuse a mis la barre très haut cette fois en postant sur Twitter une photo d'elle posant sensuellement sur son lit.

Avouez que cela nous vous choque pas. On a l'habitude maintenant.

Reprenons. Sur Twitter, la mère de famille de 40 ans écrit:

«Cette semaine, je vous annonce la première d'un film: THE LEGISLATIVE ACT OF MY PUSSY!» traduisez, l'acte législatif de ma 🐱 ! Comprendront celles et ceux qui ont étudié le droit.

Mais la chanteuse n'en dit pas plus. Elle ne publie pas non plus de bande-annonce.

Mais revenons à l'affaire. Voici ce que nous savons jusqu'à présent. Depuis bientôt un an, l'icône de la musique est une femme libre. Le 12 novembre 2021, la chanteuse a gagné la bataille contre la tutelle de son père. Elle n'a toutefois pas révélé si elle nous réservait une surprise pour cet anniversaire. Concrètement, cela signifie que nous ne savons pas, une fois de plus, ce que Britney veut vraiment faire.

Les réactions

Sur Twitter, les réactions à cette annonce ne sont pas toutes positives. Il y a aussi quelques voix cyniques: «Super si tes fils voient ça», écrit une utilisatrice. Un autre fan commente: «S'il te plaît, dis-moi que ton compte a été piraté. Il y a tellement de choses que tu pourrais faire de ta vie maintenant, et tu décides de faire ça?».

Mais il y a aussi des voix plutôt «satisfaites». «Enfin encore plus de photos de HOTNEY», écrit une utilisatrice. Un autre: «L'heureux cameraman qui va pouvoir filmer le prochain film récompensé par un Oscar», écrit un utilisateur de Twitter.

Certain ont même suggéré l'affiche de son prochain film. Voilà.

image: twitter

image: twitter