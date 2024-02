images: getty, instagram, montage: watson

People

La fille de Kim et Kanye est entrée dans l'histoire (et la gueule du loup)

Un Mcdo et au lit. Dimanche, Bianca Censori a bravé la nuit parisienne pour nourrir sa belle-fille après le concert avec papa. La semaine dernière, North West, 10 ans, est devenue la plus jeune artiste à entrer dans le Billboard 100. Une gamine qui trimballe le talent, l'amour et les casseroles des parents.

«Il va y avoir du désordre, ça va être le bordel, bénissez-moi. Je suis ta meilleure amie, Miss Westie.» Il y a quelques semaines, North West, onze ans en juin, dégainait les toutes premières rimes de sa courte existence. Un couplet déposé sur le nouvel album de papa, dans une chanson nettoyée du moindre gros mot. Sans doute pour ne pas fâcher maman. Car si daddy perd régulièrement le nord, mummy n'a pas encore lâché la boussole. Et puis, certes, on n'a jamais été invité au p'tit déj' pour vérifier, mais la fille de Kim et Kanye n'a pas l'air complètement l'ouest. Crâneuse et autocentrée, ça oui. Mais l'éducation n'a jamais fait le poids face à l'ADN.

Dimanche soir, la petiote était sur l'intimidante scène de l'Accor Arena, avec papa, la tête planquée sous un chapeau poilu et devant près de 20 000 personnes. Cette séance d'écoute de l'album Vultures Volume One a d'ailleurs perturbé les médias parisiens, circonspects à l'idée que l'on puisse payer un ticket pour autre chose qu'un concert traditionnel.

Mais c'est une autre histoire.

North, elle, a dansé, hurlé, kiffé. Tout était là: la gestuelle gangsta, la moue boudeuse, le mimétisme trognon, le cœur qui bat à mille à l'heure. Après sa prestation, un paparazzi l'a surprise dans la nuit parisienne, tenant fermement la main d'une belle-mère pas comme les autres. Bianca Censori, nounou en talons de 15, s'est chargée de nourrir l'artiste dans le quartier République. Après un premier stop pour avaler du poulet de chez Popeyes, elles feront très exactement trente-sept mètres à pied pour rejoindre le McDo le plus proche.

Tout est furieusement cohérent.

Qu'importe l'héritage gargantuesque, les préados sont tous pareils. Il y a six mois, Kim Kardashian révélait (non sans humour) que la gamine boudait fermement le manoir blanc cassé de maman, lui préférant l'appartement en ville de papa.

«Ces enfants n'auraient besoin que d'une seule chose finalement: un appartement dans un McDonald's» Kim Kardashian

North en rajoutera une couche en disant que Kanye a «tout compris. Il n'a pas de nounou, pas de chef cuisto, pas de sécurité». Mais, attention, elle n'avait pas pour autant craché sur sa pyjama party d'anniversaire, organisée l'année dernière au Beverly Hills Hotel, et sponsorisée par une boutique de sneakers. La gosse la plus scrutée d'Amérique sait très bien qu'elle ne vit pas à Villars-sur-Glâne, tel le fruit d'un amour humble entre Kevin et Corinne.

Un record du monde

Et puis c'est sans doute une année charnière pour la petite North. Alors qu'on avait l'habitude de l'observer faire n'importe quoi dans les émissions et sur les réseaux sociaux de maman, l'enfant prend du galon. Grâce à (ou à cause de) l'album de papa, Miss Westie a fait son entrée dans les hit-parades. Voilà qu'elle devient «la plus jeune artiste classée au Billboard 100». Un népotisme tonitruant, mais une gloriole méritée.

Dans le clip qui accompagne la chanson Talking, on voit bien qu'elle prend son pied et qu'elle est fière de débouler dans la vie professionnelle du daron. Terminée l'époque où ça faisait simplement la maline en bouffant un oignon cru devant l'objectif comme une vulgaire pomme.

Vidéo: twitter

En juin prochain, North West fêtera sa onzième année. Peut-être que, pour l'occasion, sa maman privatisera DisneyWorld ou la moitié de Venice Beach. La mioche se rapprochera surtout d'un âge où l'on commence à comprendre le monde qui nous entoure. La crise climatique et les impôts, mais aussi la brutale célébrité de maman, les tenues excentriques de belle-maman, les casseroles antisémites de papa.

Il y a manifestement beaucoup d'amour dans cette famille bordélique. Gageons qu'il suffira pour catapulter la future plus grande star des West dans un avenir aussi douillet qu'un Big Mac parisien au beau milieu de la nuit. Car l'argent n'amortit pas tous les chocs.