Les boulets de la semaine

Qui a encore dit quoi sur les réseaux, dans sa salle de bain ou dans un podcast? Si vous avez manqué l’immanquable, voici les boulets-stars, crus et cramés à la fois, comme un délice au fromage surgelé dans une poêle.

Ke$ha

La chanteuse est une «spectrosexuelle autoproclamée». C'est-à-dire qu'elle fait crac-crac avec des fantômes. Et elle va poursuivre dans cette voie paranormale pour la chaîne Discovery+. Avec plein de MAJUSCULES et de points d'exclamation!!!!!!!, Ke$ha a fait part de sa joie sur Instagram à l'idée de parcourir les States à la recherche de preuves que ce qui n'existe pas, existe. Va-t-elle trouver des preuves de son succès depuis Tik Tok?

50 Cent VS Lil' Kim

Le rappeur a posté, puis supprimé, puis reposté une vidéo dans laquelle il semble comparer la rappeuse à un Leprechaun (je vous laisse cliquer pour avoir la définition, mais revenez vite). Toujours dans le registre du gros clash, Lil' Kim lui a répondu «je t'obsède et tu le prouves». La bataille, presque aussi violente que le clash Booba VS Kaaris, dure depuis des années. Cet été, 50 Cent avait déjà comparé la rappeuse à un... hibou.

Demi Lovato

Dans le même registre étrange que sa collègue Ke$ha, la chanteuse a fait une déclaration lunaire au micro de «E!». «Mes fans doivent savoir que je n'appelle pas les aliens aliens parce que c'est péjoratif, même pour les extraterrestres, alors je les nomme ETs». OKAY. À une époque, on balançait des gens au bûcher pour moins que ça.

Daniel Craig

Celui qui a buté des méchants pendant plus de 15 ans en tant que James Bond préfère fréquenter les bars gays parce qu'il y a moins de bagarres. «L'agressivité dans les bars hétéros me rendait malade quand j'étais jeune», a déclaré l'acteur dans le podcast «Lunch with Bruce». Pauvre chaton.

Thomas Wiesel

Le Lausannois a décidé d'arrêter de décrypter les conférences de presse du Conseil fédéral sur Instagram. L’humoriste n'en peut plus, dit-il en partageant ses derniers slides. Il faudra désormais se taper la politique en live à la télé, sans le moindre commentaire rigolo (ceux de Parmelin ne comptent pas). Ou pire, lire un article de presse. Ou encore, aller voir le spectacle de Thomas Wiesel. Le fourbe.

Adele

Après des années d'absence musicale, la chanteuse est de retour. Le clip de Easy On Me, premier single de son album à paraître en novembre, a été balancé sur YouTube. Mais accrochez-vous: il faut attendre 1min39 pour avoir les premières notes de piano. Avant ça, la vidéo démarre en noir et blanc. On voit des chaises, dont une appuyée contre un mur. On dirait un film d'auteur français.

À un moment, l'image passe en couleur grâce à un petit coup de poignet d'Adele. Vidéo: YouTube/AdeleVEVO

Qui suis-je?

J'annonce la sortie de mon bouquin pour 2022, dont le titre «provisoire» avait fuité durant l'été (I Must Confess, qui rappelle vaguement les paroles d'une chanson...) et qui raconte «ma vie, mon œuvre» et notamment mes problèmes liés à ma santé mentale, je suis, je suis...?

En bref

En attendant la nouvelle émission des Kardashian-Jenner, qui remplacera Keeping Up With The Kardashian et qui devrait débarquer tout soudain en streaming, prenons des nouvelles des sœurs aînées:

Kim Kardashian n'a rien dit de stupide cette semaine (mais elle est épuisée après avoir animé Saturday Night Live).

n'a rien dit de stupide cette semaine (mais elle est épuisée après avoir animé Saturday Night Live). Kourtney Kardashian n'a rien dit de stupide cette semaine (elle a rien fait de spécial, d'ailleurs).

n'a rien dit de stupide cette semaine (elle a rien fait de spécial, d'ailleurs). L'autre dont tout le monde se fout n'a rien dit de stupide cette semaine (comment elle s'appelle, déjà?).

C'est tout pour cette fois! Passez un bon week-end, restez loin de Ke$ha et hydratez-vous suffisamment.

La bise.

