Katseye est un girls band global, qui suit la méthodologie Kpop.

La «poupée» suisse qui affole la planète signe une collab' avec Ice Spice

Manon, la Suissesse devenue une star internationale - et qui tutoie désormais Doja Cat - vient de sortir un nouveau titre avec son groupe de Kpop global, Katseye. Spoiler Alert: Ice Spice a déjà posé sa voix sur le remix.

Plus de «Divertissement»

On vous avait laissé sur le documentaire Netflix nommé Pop Star Academy: Katseye, sorti en août 2024, dans lequel on vous expliquait le parcours du combattant qu'avaient dû suivre des jeunes filles du monde entier pour prétendre entrer dans un girls band global.

La singularité: cette compétition n'avait pas pour but de créer un groupe banal, américain ou britannique, calqué sur le mode des Spice Girls. Il s'agit d'un concept hybride, concocté main dans la main par la société sud-coréenne Hybe Corporation (le label de BTS) et le label américain Geffen Records. Le groupe jouit donc de l'aura et de l'influence de la Kpop, tout en profitant d'une culture de management (et d'une liberté de s'exprimer) plus américaine. Quant au marché visé, inutile de le préciser: il est mondial.

Après moult évaluations, incluant un survival show, six filles avaient été élues, dont... une Suissesse, Manon. Meret Manon Bannerman de son nom complet, a 22 ans. Avant de s'envoler pour Los Angeles, cette créatrice de contenu zurichoise ne pensait jamais que sa carrière consisterait à être une «Idol», du nom des stars qui travaillent dans l'univers de la Kpop.

Une «aura de star» confirmée

Or, Manon a largement pris la lumière tout au long du documentaire Netflix. Et pas pour les bonnes raisons: la production avait soulevé ses nombreuses absences, et le fait que, durant le processus de sélection, la Zurichoise avait pu vivre chez sa tante, à Los Angeles. Contrairement à ses camarades, qui devaient se taper une cohabitation entre filles pas toujours facile. Bref, dès le départ, la Suissesse a été traitée avec un peu de favoritisme. La raison, selon la prod'? Son «aura de star».

Les autres filles du concours avaient commencé à la jalouser, et à s'en prendre à elle. De même, après la diffusion du documentaire, une grande partie de la Toile est restée sceptique: la Suissesse méritait-elle vraiment sa place au sein du groupe Katseye? Elle qui n'avait jamais suivi de cours de danse et de chant avant de pousser la porte de Hybe?

Dans le documentaire Netflix, Manon a un peu joué les divas. photo: instagram

Et bien, Update: OUI! Sachez-le, elle est désormais une star mondiale. Pas qu'elle, bien entendu, mais tout le groupe Katseye.

La preuve 👇 Katseye fait la cover de l'édition du mois de mai de Teen Vogue.

Cela dit, force est de constater que la vapeur, en douze petits mois, a bien tourné en faveur de la Suissesse. A présent, que ce soit sur TikTok ou sur le Instagram chinois nommé Xiaohongshu (RedNote), les édits de Manon sont légion. Les comptes fans ont fleuri et une grosse partie des Eyekons (ainsi sont nommés les fans de Katseye) s'est mise d'accord: Manon est le «visuel» du groupe. «Un vrai visage de poupée», peut-on lire sur la Toile, dans toutes les langues.

Des vidéos de Manon, et de son groupe, tournent sur Xiahongshu.

Sur TikTok, Manon compte désormais 1.3 million de followers et sur Instagram, 2,1. Des chiffres qui ont de quoi faire tourner les têtes les plus ancrées.

Elle tutoie désormais de nombreuses étoiles, dont Doja Cat.

Le lancement... puis le néant

De TikTok à Douyin, en passant par les réseaux coréens ou d'ailleurs, on reprend les trends dansantes de Katseye. De outsider, la Zurichoise, qui est arrivée plus tard dans la compétition, est devenue une «Idol» adulée.

Il faut dire que Hybe et Greffen sont très malins: ils ont sélectionné des candidates qui représentent toutes les parties du monde. Il y a Sophia (des Philippines), Daniela (Américaine aux origines cubaines et vénézuéliennes), Megan (née à Honolulu, Hawaï), Lara, une Indienne élevée aux Etats-Unis, ou encore Yoonchae, de Corée du Sud. Quant à Manon, elle a de ses parents des origines suisse et ghanéenne.

On pourrait se dire que la sauce ne pouvait que prendre, tant tous les augures étaient en leur faveur. Mais il faut avouer que de nombreux fans ont commencé à douter du potentiel du groupe dès son lancement. Ce dernier a certes lâché deux singles dans le sillage du documentaire, qui ont très bien marché, Debut et Touch. Et ensuite? Ce fut un peu le néant.

Un vide tout de même animé par une grande présence des membres sur les réseaux sociaux. On a par exemple pu voir Lara et Daniela s'enflammer sur la trend chorégraphique du titre ultra-viral Money Pull Up de Blaiz Fayah (qu'on retrouvera en accès libre au Montreux Jazz cet été.)

Les membres de Katseye ont également fait des rendez-vous réguliers avec leurs fans sur l'application Weverse. Pour rappel, ce réseau social a été créé en 2019 par le label sud-coréen Hybe pour fédérer les super-fans. En 2024, même Ariana Grande y a migré pour interagir plus directement avec ses fidèles.

Gnarly, un nouveau titre qui dérange

Cela dit, outre les lives et les trends, Katseye n'a pas produit de musique... jusqu'en avril 2025. Une plombe, pour un groupe tout beau, tout neuf, qui vient d'être lancé. Et quand la nouvelle chanson a été révélée, ce fut la débandade. Intitulée Gnarly, elle n'a, au premier abord, pas du tout plu à la fandom. D'abord en raison de ses paroles très étranges. Que diable veut dire «gnarly», se sont même demandé les fans anglophones? Katseye a dû prendre le temps d'expliquer ce vocable mi-trendy, mi-chelou, tout droit sorti de la tête de Alice Longyu Gao, pionnière de l'hyperpop. Au bout de sa plume, c'est synthé brutal, attitude pugnace et badass, et gros mots à tout-va.

Un style «gnarly», quoi, très éloigné du doux Touch, et qui est à rebrousse-poil de celui de la Kpop. Les fans s'en sont donné à coeur joie pour se moquer des paroles suivantes, bien peu élaborées, on en convient:

Les paroles de «Gnarly»: «Gang, gang, gang, gang, gang »

«I'm the shit, I'm the shit» Une version clean existe, dans laquelle elles chantent: I m legit.

«Tout ce que j'entends, c'est I'm a 💩» un fan déçu sur Tiktok

Quant au mot «gnarly», il signifie «noueux» ou «tordu» dans le sens originel, mais il peut être employé dans l'argot à travers deux extrêmes: «désagréable» ou «impressionnant». Bref, ce mot veut tout et ne rien dire. Comme le résume Teen Vogue, «le sens le plus simple de la chanson est qu'un mot peut avoir une tonne de significations et de connotations différentes». Les auditeurs, à qui l'on fait pourtant ingérer du Damso, du Cardi B et du A$AP ROCKY à longueur de journée, ont tout à coup commencé à bloquer sur la vacuité des paroles. Katseye s'est donc pris un bad buzz dans les dents dès son retour, et les mèmes n'ont pas été tendres.

Pourtant, quelques semaines plus tard, la fandom a fait une volte-face inexpliquée (spoiler: la promo lourde nous l'a tant fait écouter qu'on a commencé à apprécier). Peut-être que les haters ont aidé à promouvoir le titre si l'on considère les 32 millions d'écoutes sur YouTube. Les stars d'ici ou d'ailleurs ont commencé à faire des trends dessus, et un remix est sorti, sur lequel la célèbre rappeuse Ice Spice a posé ses bars.

Voici le résultat:

Et sur le long terme?

Si l'on en croit Billboard, pour Ice Spice, le remix de Gnarly marque aussi son come-back. C'est la première sortie musicale de l'année pour la MC du Bronx après son premier album Y2K! sorti en 2024 et l'édition deluxe, Y2K!: I'm Just a Girl.

Le titre n'a pas encore de clip officiel, mais au vu des relations tentaculaires des deux labels, on ne doute pas que des projets viraux sont sur le point d'éclore. Gnarly célèbre en tout cas la confusion, comme le promet le deuxième EP de Katseye, Beautiful Chaos, qui doit sortir le 27 juin.

Si certains doutent du succès de Katseye sur le long terme, nous, on a envie de faire ce pari fou. Après tout, ce n'est pas tous les jours qu'une Suissesse pousse la chansonnette aux côtés d'une star comme Ice Spice.

Et si Katseye devait faire naufrage dans un futur proche, on se contente, pour l'heure, d'apprécier la liberté d'expression qu'ont ces ovnis de la Kpop globale. Lara et Megan ont par exemple publiquement affirmé leur bisexualité, et les lives sur Weverse ressemblent souvent à un drôle de bordel. Et si Katseye, c'est le girls band dont on avait tant besoin en 2025?