Nabilla ne skie désormais plus comme ça

Contrairement aux apparences, Nabilla a déjà skié et même qu'elle a progressé, car elle revient de loin. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, elle avait été filmée dans les Anges 5, la télé-réalité qui l'a révélée en 2013, en train de carrément dévaler les pistes sans contrôler quoi que ce soit et c'était absolument magique.

Analysons un instant le style de Nabilla: il semblerait qu'elle manque cruellement d'assurance, mais c'est probablement lié à un manque de pratique. Le problème majeur reste qu'elle a le haut du corps en avant et qu'elle s'assoit pratiquement au lieu d'appuyer sur ses languettes, «ça, c'est symptomatique des débutants», me confirme la rubrique sport de watson qui n'est pas tendre avec la star: «C'est sa première fois? Non? Alors elle a du boulot.»

Se couvrir le visage de cire épilatoire, s'enduire les lèvres d'une crème favorisant l'érection ou avaler une cuillère de protéines en poudre? Voici les nouvelles tendances TikTok.

Sur TikTok, des tendances ou des défis, qu'il vaudrait mieux ne jamais essayer (ou reproduire), deviennent viraux et se noient dans la masse de vidéos. On pourrait les ignorer, mais comme on vous aime bien, on a été fouiller ce monde merveilleux pour les mettre en lumière.