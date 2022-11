People

Emrata et Pete Davidson ont fait leur première apparition publique

Jusqu'à maintenant, il ne s'agissait que de rumeurs. Emily Ratajkowski et Pete Davidson se sont affichés ensemble dans un lieu très public: un match de basket à New York.

On peut presque dire que c'est officiel entre le mannequin Emily Ratajkowski et le comédien Pete Davidson. Les deux stars, respectueusement âgées de 31 et 29 ans, n'ont pas hésité à s'afficher ensemble lors d'un match de NBA à New York.

Des rumeurs circulaient depuis des semaines après que le couple a été aperçu à Brooklyn. Leur apparition au Madison Square Garden de New York ce dimanche 27 novembre rend tout de suite les choses plus officielles. Ils assistaient à un match entre les Memphis Grizzlies et les New York Knicks.

Le Daily Mail a publié plusieurs photos du couple assis côte à côte, montrant les deux stars tout sourire avec leur bière à la main. A la droite du comédien, un autre couple de célébrités: Ben Stiller et sa femme Christine Taylor mariés depuis 22 ans. A la gauche du mannequin: l'actrice Jordin Sparks et son mari Dana Isaiah.

En novembre 2021 dans une interview pour le Late Night with Seth Meyers, Emily Ratajkowski avait tenté d'expliquer pourquoi tant de femmes trouvaient le comédien si désirable:

«Évidemment, les femmes le trouvent très attirant. Les mecs sont en mode: "Wow. Qu'est-ce qu'il a de plus ce mec?" Il est vulnérable. Il est charmant. Son vernis à ongles est génial. Il est beau! Il a une bonne relation avec sa mère. On l'adore»

Le mannequin a divorcé de son mari, le producteur de cinéma Sebastian Bear-McClard, suite à des rumeurs de tromperies en juillet dernier, tandis que Pete s'est séparé amicalement de Kim Kardashian en août.

Une autre belle histoire de couple de stars?

