55 vérités drôles et dérangeantes sur le cervelas

C'est la plus sexy des saucisses.

Tout comme la saucisse argovienne du dimanche et le Bauernschüblig.

On peut l'écrire avec S ou avec T à la fin, et ça n'en change pas le goût.

Elle est légèrement courbée, environ 10 centimètres de long, et 4 centimètres d’épaisseur.

Cette saucisse est encore meilleure quand on la passe au feu.

Il faut la taillader au bout pour plus de plaisir.

Il faut la passer sur la braise, et pas directement dans les flammes, bande d'ignorants.

Et elle finit par se faire retrousser le bout en étoile, comme une peau de banane.

Quand on rentre chez soi après avoir grillé un cervelas, les cheveux puent pendant des jours.

Des gens n'enlèvent pas la peau, et ça, c'est perturbant.

On ne vous parle pas du contenu.

Le mythe veut qu'il renferme des poumons, du coeur, des yeux et divers abats.

On nous dit dans l'oreillette que c'est en «fait de la viande de boeuf et de porc, du lard blanc, de la couenne et de l'eau glacée ainsi que des épices».