Lady Gaga (gauche) pourrait remplacer Margot Robbie, qui incarne Harley Quinn (droite) depuis plusieurs années. Image: shutterstock/dr

People

Lady Gaga en Harley Quinn dans Joker 2? Les internautes s'écharpent sur Twitter

Le second volet du film de Todd Philipps reviendrait avec des nouveautés, dont une qui fait grandement débat sur les réseaux sociaux.

Le rival de Batman sera bientôt de retour dans de nouvelles aventures, mais pas comme ses fans l'imaginent. Joker 2, dont la réalisation a été confirmée début juin par le réalisateur Todd Philipps, devrait notamment accueillir de nouveaux acteurs. Hollywood Reporter a cité lundi 13 juin Lady Gaga, qui pourrait interpréter un personnage emblématique de la fiction: Harley Quinn.

Si les pourparlers actuellement en cours concluaient, la chanteuse élue «Meilleure actrice», en 2018 et 2019, suite à son rôle dans A Star is Born, pourrait remplacer Margot Robbie. L'actrice australienne incarne l'anti-héroïne depuis 2016. Et ce n'est pas l'unique révolution.

Margot Robbie a interprété le personnage de Harley Quinn dans Suicid Squad (2016), Birds of Prey (2020) et The Suicid Squad (2021). Image: sda

Comédie musicale et mélodrame sur Twitter

Ce changement n'est pas anodin puisqu'il permettrait au second volet du film d'en faire une comédie musicale, aurait confirmé une source à Entertainment Weekly, d'après CNews. Joaquim Phoenix, qui avait déjà poussé la chansonnette dans Joker, devrait alors préserver son rôle de personnage principal.

Sur Twitter, deux camps s'affrontent: les pro-Gaga et les pro-Robbie:

Et vous, qui voyez-vous dans le rôle de Harley Quinn version comédie musicale? Margot Robbie. Son visage est lié à jamais au personnage de Harley Quinn. Lady Gaga. Il s'agit d'une comédie musicale et c'est une chanteuse. Ce choix ne pouvait pas être plus évident.

(mndl)