Vidéo: youtube

Au début, les Beckham fricotaient dans des «parkings sordides»

Netflix s'apprête à dévoiler une série documentaire sur le célèbre footballeur anglais. Forcément, qui dit David, dit Victoria. Et la bande-annonce qui vient de sortir est très intime.

«C’est l’un de nos couples de stars préférés.» C'est le magazine Elle qui le jurait, pas plus tard que mercredi matin, en évoquant l'arrivée tonitruante de la bande annonce du documentaire Beckham, sur Netflix. Soit. De l'argent, des fringues, des tatouages, des tocs alimentaires et quatre enfants, David et Victoria cumulent effectivement les qualités de toute personne se sentant particulièrement à l'aise dans cette bonne vieille société matérialiste.

Flairant les bonnes (et faciles) affaires, la plateforme californienne s'est donc penchée sur la carrière du célèbre ancien footballeur anglais. Le pitch? «L’histoire inédite et non filtrée de l’un des athlètes les plus reconnaissables et scrutés de tous les temps.» Mais qui dit David Beckham, dit forcément Madame, tant elle a su prendre du galon depuis ses inoubliables prouesses vocales avec ses Spice Girls. Dans cette série documentaire, l'idylle semble prendre passablement de place. Du moins, dans la bande-annonce.

Quand leurs regards se sont croisés pour la première fois, il y a déjà 26 ans, ils étaient tous deux au sommet de leur carrière. Si bien que l'entourage professionnel des Beckham a tenté de réfréner leurs ardeurs.

«Mon manager voulait qu’on reste discrets. On se voyait sur des parkings, même si ça a l’air sordide» Victoria Beckham, dans la bande annonce de Netflix

Il n'y avait d'ailleurs pas que le manager qui voyait la romance d'un œil torve. Les parents de David, très protecteurs, pensaient qu'il pouvait y laisser quelques crampons: «On craignait qu’il perde ce qu’il aimait. Tout à coup, le football passait en second». Heureusement, en 2023, plus personne ne chante ou ne tape dans un ballon.

Sachez, enfin, que cette série documentaire sortira le 3 octobre sur Netflix. (fv)