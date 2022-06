Il faut dire que, lors de ce concert, Justin Timberlake faisait un peu moins rêver que d'habitude. instagram

People

Justin Timberlake se ridiculise puis s'excuse avec humour

Le chanteur américain s'est fait railler après sa danse ratée lors d'un concert à Washington. Bon joueur, Justin Timberlake a présenté ses excuses sur Instagram avec une bonne dose d’autodérision.

D'ordinaire, l'artiste est connu pour être un bon danseur, pour mettre le feu sur scène et dans ses clips (les gens nés dans les années 1990 qui dansaient devant le clip de «Rock Your Body» sur MTV clap your haaands!»).

Mais le week-end dernier, à Washington, dans le cadre du festival Something In The Water, Justin Timberlake a tenté quelques pas que, de toute évidence, il ne maîtrisait pas: «Beat Your Feet», une danse originaire de Washington DC. Un clin d’œil à la région bien vu, mais raté. Un moment parfaitement gênant qui a vite fait le tour d'internet.

Vidéo: watson

Mais plutôt que de faire l'autruche ou de s'enfermer pendant trois semaines dans sa chambre en criant dans un oreiller, le chanteur de 41 ans a pris la parole sur Instagram. «[Washington] DC, je veux présenter mes excuses pour deux raisons: ça et ça», a-t-il expliqué en montrant ses pieds. «J'ai eu une longue discussion avec eux, individuellement. Et je leur ai dit de ne plus jamais me faire un coup pareil.»

Vidéo: twitter

Il a aussi blâmé son look lors de cette prestation, en mode «peut-être que c'est à cause de cette vibe kaki...», concluant son message avec humour et d'un «love you!».

Il faut dire que l'icône pop faisait un chouïa moins rêver que d'habitude avec sa chemise trop grande, ses baskets oranges et son pantalon dans des tons kaki et beige, façon «après mon concert, je vais directement à la pêche, où est ma chaise de camping?». Les internautes n'ont d'ailleurs pas manqué de relever sa dégaine de gentil père de famille, loin des costumes Tom Ford bien coupés d'il y a quelques années.

Justin, si tu lis cet article, sache que moi je t'aime, quoi qu'il arrive, même en short.

En parlant de concerts...

Harry Styles arrête le sien… pour saluer une ancienne prof.

Vidéo: watson

Et de gens qui ont changé...

Les acteurs de nos séries préférées, ils ressemblent à quoi aujourd’hui?