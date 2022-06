Mick Jagger des Rolling Stones en concert à Milan (Italie), le 21 juin 2022. Image: keystone

Les Rolling Stones feront un concert pour se faire pardonner des fans suisses

Après le concert à Berne annulé, les Rolling Stones ont ajouté une nouvelle date à leur tournée Sixty et une prévente spécialement pensée pour leurs fans suisses. Voici comment se procurer ces billets exclusifs.

C'est l'ascenseur émotionnel. Cinq ans après leur dernier concert à Zurich, les Rolling Stones avaient annoncé en mars 2022 passer par la Suisse pour célébrer leurs 60 ans de carrière. Puis, mauvaise nouvelle: le leader du groupe Mick Jagger a été testé positif au Covid quelques mois plus tard, poussant les organisateurs de la tournée Sixty devant se dérouler le 17 juin à l'annuler. Cela, sans report possible dans le pays. Et une nouvelle des plus inattendues a finalement eu lieu.

Les Rolling Stones ont récemment prolongé leur concert anniversaire en ajoutant une date supplémentaire. Le 3 août 2022, le groupe de rock jouera exceptionnellement à Berlin avec une pensée toute réservée pour les fans helvètes.

Une idée des Rolling Stones

D'après une information du Tages Anzeiger confirmée jeudi 23 juin par André Béchir de Gadget abc Entertainment (l'une des agences organisatrices de la tournée), les spectateurs venus de Suisse auront accès avant tous les autres à la vente de billets. Côté quantité, aucune limite ne sera mise en place, a ainsi assuré André Béchir.

Selon l'organisateur que cite le Tages Anzeiger, cette idée viendrait des Rolling Stones eux-mêmes. Un moyen pour eux de se racheter suite à l'annulation à quelques jours du concert qui devait initialement avoir lieu à Berne. Une nouvelle qui arrive à pic, d'autant plus que Sixty se profile très certainement comme la dernière tournée du groupe londonien s'étant formé en 1962.

«Cette idée est venue des Stones, eux-mêmes. Cela leur tenait particulièrement à coeur de rendre cette tournée accessibles aux fans déçus de ne plus pouvoir y participer»

Le concert berlinois se fera à Waldbühne. Une salle pouvant accueillir 22 290 personnes. Les Rolling Stones ont donné leur premier concert dans ce lieu en plein air il y a 57 ans en septembre 1965, rapporte le Tages Anzeiger.

Dès le 29 juin

Pour se procurer ces billets exclusifs, les participants devront d'abord rendre leur billet acheté pour le concert de Berne avant de s'offrir celui organisé à Berlin. Aucun échange ne sera possible, ont affirmé les organisateurs.

La prévente réservée aux Suisses débutera le mercredi 29 juin à 12 heures pétantes. Ticketcorner enverra les détails du processus par e-mail dès que la procédure en cours de finalisation sera parfaitement établie.

Pour ceux possédant toujours les billets pour Berne et ne voulant ou ne pouvant pas participer à l'ultime événement berlinois, leur ticket peut encore être remboursé dans les guichets de vente Ticketcorner jusqu'au 17 juillet 2022. (mndl)