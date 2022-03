People

Ce moment des Oscars encore plus gênant que la gifle de Will Smith

Amy Schumer était l'une des présentatrices de la cérémonie. La comédienne a tenté de faire une blague lorsqu'elle a dit à Kirsten Dunst qu'elle était un «bouche-trou».

Si vous pensez que la gifle de Will Smith était le moment le plus gênant de la cérémonie des Oscars, c'est que vous n'avez pas vu celui où Amy Schumer traite Kirsten Dunst de «bouche-trou». Forcément, face à une claque, il a été complètement évincé.

Comme Chris Rock, la comédienne était l'une des animatrices de la cérémonie et elle a tenté de faire une blague qui a moyennement plu. En s'approchant de Kirsten Dunst et de son mari acteur, Jesse Plemons, elle a parlé des gens qui étaient invités aux Oscars en tant que bouche-trou. Elle a alors déplacé l'actrice de son siège, la traitant de «bouche-trou», ce qui a poussé son mari à lui répondre: «Tu sais que c'est ma femme?».

Vidéo: watson

La «blague» ne fonctionne que parce que Kirsten Dunst est une légende, une actrice très connue, et qu'elle n'est évidemment pas un bouche-trou. Ce n'était pas forcément une bonne blague, mais ce n'était pas méchant (kikou Chris Rock!).

La gênance, définition:

twitter

Jesse Plemons is the new Chrissy Teigen:

giphy

Quand même, chapeau bas à l'animatrice qui a réussi à faire retomber la tension suite à la gifle de Will Smith. «Je suis en train de sortir du costume de Spider-Man, est-ce que j'ai raté quelque chose?», a demandé la comique avec sarcasme, suscitant les rires du public. «Il y a, comme, une vibe différente ici», a-t-elle ajouté.

Par contre, on se dit qu'Amy Schumer a bien fait de choisir la femme de Jesse Plemons et pas celle de Will Smith. Elle aurait probablement fini KO.

Kirsten Dunst qui attend sagement que Amy Schumer finisse son show:

Pour vous, quel était le moment le plus gênant des Oscars? La gifle de Will Smith. La blague d'Amy Schumer.

Vidéo: watson

