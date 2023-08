Justin Timberlake (gauche), Nelly (centre) et Timbaland (droite) ont annoncé leur retour avec un nouveau titre. Images: instagram

Ce trio emblématique des années 2000 is baaack!

Les nostalgiques du R’N’B des années 2000 ont de quoi être hystériques: le trio iconique Timbaland, Justin Timberlake et Nelly Furtado sortira un nouveau titre en septembre.

Si vous êtes âgé de plus de 20 ans (ou même si vous êtes de la GenZ, qui a pour habitude de remixer tous les classiques de leurs aînés), vous avez certainement vibré sur le son Give It to Me du trio qui a marqué les années 2000, j'ai nommé Justin Timberlake, Nelly Furtado, et Timbaland. Et oui, c'était il y a 16 ans déjà!

Give it to me, pour les nostalgiques👇 Vidéo: youtube

Et pour la rentrée, la bonne nouvelle est tombée: le triumvirat iconique remet l'ouvrage sur le métier, et compte offrir une nouvelle production d'anthologie aux fans. La sortie du featuring est prévue en date du... 1er septembre.

Pour teaser la nouvelle, Timbaland a posté une petite vidéo sur Instagram, commençant par: «It's time »(il est temps), et se terminant par «the time has come» (le temps est venu).

Le teaser de Timbaland👇 Vidéo: instagram

Le message est bien passé auprès des fans, qui ont répondu de façon extatique dans la colonne de commentaires:

«Juste à temps pour sauver 2023 🔥» instagram

«L'industrie musicale a besoin de se relancer. Le monde en a besoin 🙏 🌐🌊» instagram

«Goats» (réd: Greatest of all Times) instagram

«S'il vous plaît, ne jouez pas avec nos émotions! Nous avons attendu trop longtemps» instagram

Comme le détaille le site de NRJ, c'est en avril dernier que l'on apprenait que Justin Timberlake bossait sur son nouvel album, dont Timbaland himself est producteur! Sans doute que le hit prévu avec Nelly Furtado fera partie de ce nouvel opus.

Quant à la chanteuse d’origine canadienne, elle a déjà laissé entrevoir quelques indices à plusieurs occasions. Elle a également posté une petite vidéo d’elle avec Timbaland sur Instagram. «Réunis avec Timbaland au studio», avait-elle mystérieusement commenté.

Qui se réjouit?

