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Paléo 2026 programme Katy Perry, Gorillaz, The Cure et Orelsan

French DJ David Guetta performs on the main stage, during the 48th edition of the Paleo Festival, in Nyon, Switzerland, early Monday, July 28, 2025. (Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP) Switzerland Pa ...
Le DJ David Guetta lors de la 48e édition du festival Paléo, à Nyon, en juillet 2025.Keystone

Voici le programme de Paléo

Le Paléo Festival de Nyon a dévoilé ce mardi matin la programmation de sa 49e édition, qui se tiendra du 21 au 26 juillet prochain sur la plaine de l’Asse. Pendant six jours, le festival réunira 103 artistes et groupes issus d’une trentaine de pays, pour plus de 200 shows.
17.03.2026, 11:0617.03.2026, 11:48
Margaux Habert
Margaux Habert

Comme chaque année, l’affiche mélange grandes figures internationales, stars francophones et nouveaux talents, dans un programme qui se déploiera sur les différentes scènes du festival.

Côté pop internationale, Paléo mise notamment sur Katy Perry. La chanteuse américaine, dont les tubes ont marqué toute une génération, donnera un show annoncé comme une exclusivité suisse. Autre grande figure de la programmation: Lorde, la chanteuse néo-zélandaise qui ouvrira le festival avec son univers électro-pop introspectif.

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Katy Perry perd en justice contre Katie Perry

La scène pop accueillera également plusieurs artistes francophones populaires, parmi lesquels Vanessa Paradis, Adèle Castillon, Helena, Suzane, marguerite ou encore Gims. Sans oublier Julien Clerc, figure incontournable de la chanson française.

Rock et légendes sur la Grande Scène du Paléo

Le rock ne sera pas en reste cette année. The Cure, groupe culte emmené par Robert Smith et icône absolue de la new wave, fera son retour sur la plaine de l’Asse pour une unique date suisse.

Le public pourra également retrouver Gorillaz, la formation virtuelle imaginée par Damon Albarn, qui mêle depuis plus de vingt ans pop, hip-hop et électro dans un univers visuel singulier.

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Gorillaz livre un album mystique

Autre groupe très attendu, Twenty One Pilots, duo américain capable de faire basculer une foule entière avec son mélange explosif de rock alternatif, rap et électro.

La programmation rock comptera aussi des formations plus récentes ou alternatives, comme les Britanniques The Last Dinner Party, la chanteuse belge Sylvie Kreusch ou encore les Néo-Zélandais Balu Brigada.

Hip-hop et electro bien représentés au Paléo 2026

La scène hip-hop occupera également une place importante dans la programmation 2026. Orelsan, figure majeure du rap francophone, viendra défendre son nouvel album, tandis que Theodora fera sa première apparition sur la Grande Scène avec son mélange de bouyon, rap et pop.

Le programme rap comptera aussi Disiz, Jok’Air, Keny Arkana, ainsi que Saint Levant, artiste palestinien en pleine ascension internationale.

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Avec Saint Levant, j’ai vécu un moment suspendu au Jazz

Plusieurs figures majeures de la scène internationale sont attendues côté electro. La DJ belge Amelie Lens présentera son projet audiovisuel AURA, tandis que Bob Sinclar fera danser la plaine avec ses classiques disco house.

La soirée de clôture sera notamment portée par Timmy Trumpet, connu pour ses sets spectaculaires mêlant hardstyle et trompette live. Le duo Kompromat figure également parmi les noms marquants de la programmation électro.

Nord, Suisse et découvertes au festival

Comme chaque année, Paléo consacrera aussi une partie de sa programmation à la découverte. Le Village du Monde mettra cette fois le cap sur les pays nordiques; Finlande, Norvège, Suède, Islande, Danemark, îles Féroé et Groenland.

Sa programmation mêlera traditions revisitées et expérimentations contemporaines. On y retrouvera notamment Ásgeir, Eivør, le groupe de black metal féministe Witch Club Satan ou encore la formation folk Trolska Polska.

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La scène suisse sera elle aussi bien représentée, avec seize artistes helvétiques répartis sur les différentes scènes du festival. Parmi eux figurent notamment les légendaires The Young Gods, le DJ et producteur Mosimann, la Lausannoise Marie Jay ou encore le groupe zurichois Soft Loft.

La billetterie ouvrira le mercredi 25 mars à 12h sur le site officiel du festival, avec une salle d’attente en ligne accessible dès 11h45.

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Archives: Paléo 2023 en images 👇🏽

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Paléo 2023 en images
epa10754577 Spectators cheer as US group the Black Eyed Peas perform on the main stage during the 46th edition of the Paleo Festival in Nyon, Switzerland, 18 July 2023. The Paleo is an open-air music festival with about 250,000 spectators in six days and will take place from 18 to 23 July. EPA/LAURENT GILLIERON
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