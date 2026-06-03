Diddy est encore (plus) dans la mouise. Ce qui réjouit son plus grand ennemi. Getty Images North America

Diddy fait face à de nouvelles accusations et 50 Cent s'en délecte

Alors que le rappeur fait face à de nouvelles accusations d’agression sexuelle depuis sa cellule, la fuite d’une sextape de son ex-compagne Daphne Joy vient raviver la guerre avec son rival de toujours, 50 Cent.

Nadja Zeindler Suivez-moi

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Depuis sa condamnation pour incitation à la prostitution, les avocats de Sean Combs, alias Diddy, redoublent d'efforts pour obtenir sa libération anticipée. Sa sortie est actuellement fixée au 15 avril 2028. Mais la charge de travail ne faiblit pas pour son équipe. Selon le site people TMZ, de nouvelles enquêtes se profilent à l'horizon.

Jonathan Hay, un ancien agent de relations publiques, affirme avoir été agressé sexuellement par Diddy. En 2020, alors qu'il se trouvait dans une chambre avec lui, le rappeur se serait masturbé dans une chemise ayant appartenu à son défunt ami, le rappeur The Notorious B.I.G. Il aurait ensuite exigé que Hay le satisfasse, avant de lui jeter le vêtement au visage.

En 2021, il a de nouveau croisé la route de Diddy. Cette fois, le rappeur l'aurait traité de «traître» avant de le contraindre à lui faire une fellation. La police de Los Angeles a enquêté pendant des mois avant de transmettre le dossier au ministère public, qui étudie désormais la possibilité d'engager de nouvelles poursuites.

Jonathan Hay a déposé une plainte contre Diddy en septembre 2025. Le parquet examine actuellement la possibilité d'engager des poursuites. image: instagram

Une ex-petite amie filmée sans son consentement

En parallèle, Diddy se retrouve au cœur d'une tout autre tourmente. Le week-end dernier, une sextape impliquant son ex-compagne, Daphne Joy, avec qui il a partagé sa vie de 2021 jusqu'à son arrestation en 2024, a fuité sur Internet. On y verrait le mannequin entretenir une relation sexuelle avec un acteur pornographique sous le regard du rappeur.

Dans un communiqué, Daphne Joy qualifie cette vidéo d'«abus». Elle affirme n'avoir jamais consenti à être filmée:

«Tout le monde fait des erreurs, et j'ai été la plus grande des idiotes. Je voulais simplement que mon partenaire de l'époque soit heureux et épanoui. Je voulais combler le moindre de ses désirs - quitte à franchir mes propres limites. Je l'aimais de tout mon cœur et je pensais que cet amour était réciproque.» Daphne Joy

L'auteur de la fuite reste flou. Dans une déclaration, Joy affirme avoir été filmée à son insu par l'individu figurant dans la vidéo, qui l'a ensuite fait chanter. Après son refus de payer, il a vendu la vidéo à un grand média qui a par la suite refusé de la publier, Joy ayant dénoncé une diffusion non consentie d'images intimes. «Lorsqu'il est devenu évident qu'il s'agissait de revenge porn et d'extorsion, ils ont renoncé à le diffuser», précise-t-elle.

Daphne Joy affirme que la diffusion de la vidéo à caractère sexuel est «traumatisante» et «douloureuse». Image : Instagram

50 Cent ne s'en prend pas seulement à Diddy

Pendant ce temps, 50 Cent profite de la situation pour tourner une fois de plus son rival de longue date en dérision. Le rappeur, en conflit ouvert avec Diddy depuis des années, a partagé des captures d'écran de la prétendue vidéo sur Instagram, accompagnées de ce commentaire:

«Libérez Diddy, il en a déjà assez bavé en étant né sans pénis. MDR.»

Puis, changeant de ton, il s'en prend également à Daphne Joy. Le rappeur et le mannequin ont eu une relation entre 2011 et 2012, de laquelle est né un fils. Selon lui, c'est lui qui subit les contrecoups de cette fuite: «Elle n'est pas une victime. Vous imaginez découvrir en classe de quatrième que c'est votre mère? Le système judiciaire de Los Angeles trouve ça normal.» Par cette dernière phrase, il fait sans doute allusion à la bataille juridique qui l'oppose à son ex-compagne. Car l'histoire comporte un autre volet.

50 Cent considère son fils comme une véritable victime dans l'affaire Daphne Joy. Image: Charles Sykes

En 2024, elle l'a accusé de l'avoir violée et maltraitée durant leur relation - des accusations qu'il a rejetées, les qualifiant de «fausses» et «sans fondement». En retour, il a porté plainte pour diffamation, l'accusant de vouloir manipuler sa demande de garde exclusive pour leur fils. C'est en effet après l'apparition du nom de Daphne Joy dans l'enquête visant Diddy que 50 Cent a entamé des démarches pour récupérer l'enfant.

Sur les réseaux sociaux, les avis des fans sont partagés. Certains rejettent la faute sur Daphne Joy: «Elle savait ce qu'elle faisait», peut-on lire parmi les commentaires Instagram. D'autres exhortent 50 Cent à rester en dehors de tout cela: «Ton enfant a déjà bien assez traversé de dures épreuves.»

Reste à savoir si la plainte déposée par Jonathan Hay débouchera sur de nouvelles poursuites pénales contre Diddy. Une chose est sûre: même derrière les barreaux, le quotidien du rappeur est loin d'être un long fleuve tranquille. (adapt. jod)