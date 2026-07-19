Petit aperçu de cette drôle de collection (image d'archives). Image: Imago

Le concept de ce musée près de la Suisse est très bizarre

Musée rime généralement avec tableaux de maîtres ou fossiles millénaires. Rarement avec pièges à souris ou toilettes d'époque: mais cette institution-là n'a pas peur du décalé. Bienvenue au Mouse Trap and curio museum, situé au nord de l'Allemagne.



Steffen Koller / t-online

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Certains musées exposent du grand art, d'autres des dinosaures. À Güntersberge, en Allemagne du nord, ce sont d'étranges canons, toutes sortes de pièges à bébêtes vintage, ou encore des potences miniatures, par exemple, que les curieux peuvent venir admirer.

À environ deux heures et demie de route de la grande ville d'Hanovre, dans cette petite maison privée, on retrace notamment les méthodes que les hommes employaient autrefois pour se débarrasser des rongeurs indésirables. Et on plonge dans toutes sortes d'habitudes bizarres de nos ancêtres.



Le Musée des pièges à souris et des curiosités, ou Mouse Trap and curio museum, présente des pièges vieux de plusieurs siècles. On y trouve des mécanismes d'une ingéniosité redoutable, mais aussi des engins fort cruels pour les souris. La maison se présente elle-même comme le «musée fou des pièges à souris et des curiosités».



Pièges à puces et ceintures de chasteté

Et la collection ne s'arrête pas aux pièges à souris. On y trouve aussi de vieux ustensiles de cuisine, des pièges à puces, des ceintures de chasteté et des dessous féminins d'époque.

Dans la «galerie des petits coins», les quidams croisent en outre des pots de chambre, des seringues à lavement et des chaises percées vieilles de plusieurs siècles. Plus de 100 photos, dessins et tableaux y célèbrent un besoin naturel que l'histoire de l'art a rarement jugé digne d'intérêt.



Les visiteurs ne déambulent pas seuls de vitrine en vitrine. Une visite guidée d'environ une heure permet de découvrir les pièces exposées, agrémentée d'anecdotes et d'un discours plein d'humour, selon le site touristique régional. On y évoque les «idées astucieuses de nos ancêtres». Certaines d'entre elles font plutôt penser, avec le recul, aux accessoires d'un film d'horreur miniature.



Visites guidées possibles, un coup de fil est recommandé

Les visites guidées régulières débutent le samedi et le dimanche à 14h et 15h. En semaine, un rendez-vous peut être pris par téléphone. Le musée étant tenu par des particuliers, mieux vaut passer un coup de fil avant d'entreprendre un long trajet — par exemple depuis la Suisse — pour s'y rendre.



Le musée se trouve au 38 Klausstrasse, à Harzgerode-Güntersberge, en bordure de la B242.

