Kim K et Tom Brady en couple? La photo qui fait enfler la rumeur

Après une fête très jet-set organisée par le milliardaire Michael Rubin dans les Hamptons, une rumeur concernant la star de la télé-réalité et l'ex-joueur de la NFL fait causer.

Tom Brady et Kim Kardashian fricoteraient-ils ensemble? C'est la folle rumeur dont tout le monde parle actuellement sur les réseaux sociaux et même à la machine à café de chez watson (oui, on est très occupé). Même si, dans la rédaction, la rubrique sport se bat davantage avec la rubrique people pour savoir si Tom Brady est avant tout le plus grand joueur de l'histoire de la NFL ou l'ex-mari de Gisele Bündchen... mais c'est un autre débat.

La rumeur enfle donc depuis le 4 juillet lorsque les deux superstars étaient invitées à la traditionnelle White Party du milliardaire Michael Rubin dans sa maison à 50 millions de dollars des Hamptons.

A gauche, Tom Brady, à côté de lui, Michael Rubin, l'hôte de la soirée et d'autres gens probablement connus qu'on n'a pas reconnus.

Parmi les invitées: Kim Kardashian, Hailey Bieber et Kendall Jenner.

Jay-Z et Beyoncé étaient également présents.

A cette soirée, il y avait tout le gratin: Jennifer Lopez et Ben Affleck, Emily Ratajkowski, Jay-Z et Beyoncé, Justin et Hailey Bieber, Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio ou encore Travis Scott. Bref, un événement tout simple avec des gens tout simples.

Il y avait évidemment une équipe vidéo pour filmer la soirée en slow mo et avec des drones

Ce serait durant cette fête très jet-set à laquelle watson n'était pourtant pas invité, que Kim (42 ans) et Tom (45 ans) se seraient rapprochés, rapporte le Daily Mail, qui se débrouille toujours pour citer «une source» anonyme. Selon la fameuse source, ils auraient été vus à la plage dans la journée, en plus de danser ensemble pendant l’événement. Cependant, une autre source, cette fois-ci, citée par Entertainment Tonight, a balayé cette rumeur.

«Kim et Tom ont des amis et des partenaires d’affaires communs, mais ils ne se fréquentent pas» La «source» d'Entertainment Tonight

Chez watson, on a aussi notre «source» et elle s'appelle Instagram. Sur le réseau social, une photo de la soirée a fait surface ce mercredi 12 juillet. On y voit Kim et Tom plutôt proches. Même s'ils ont été photographiés de dos, le doute sur leur identité n'est pas possible: on reconnaît la tenue de Kim, un ensemble Alaïa et la silhouette de l'ancien footballeur américain.

Le cliché a été envoyé par un «lanceur d'alerte» au compte de potins Deuxmoi. Le profil suivi par 1,9 million de followers l'écrit noir sur blanc: «Ce compte ne prétend pas que les informations publiées sont basées sur des faits.» Nous voilà bien avancés dans notre enquête.

«J'ai vu plusieurs posts Insta spéculer sur Kim et Tom à la fête. Je ne voulais pas envoyer cette photo à la base parce que ça me semblait un peu creepy, mais j'ai bel et bien une photo d'eux ensemble, lol.» Le message du «lanceur d'alerte».

Evidemment, ce cliché ne permet pas d'affirmer que les deux stars auraient fricoté ensemble, mais il a suffi pour relancer la rumeur.

Pour rappel, l'ex-mari de Gisele Bündchen (ou l'ancien joueur de la NFL) fait partie des célibataires célèbres les plus convoités du moment. Avant Kim, la presse people lui avait prêté une relation avec l'actrice également fraichement divorcée , Reese Whiterspoon. Une rumeur qui s'est révélée fausse.

