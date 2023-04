People

Tom Brady serait en couple avec cette célèbre actrice

L'ex-mari de Gisele Bündchen fréquenterait quelqu'un. Et ce quelqu'un serait une actrice connue. Teasing! Teasing!

Plus de «Divertissement»

C'est une rumeur qui enfle depuis plusieurs jours. La légende de la NFL serait en couple avec... Reese Whiterspoon.

Elle-même, elle est choquée.

Si ce bruit de couloir se confirme, ce sera le couple le plus improbable de l'année 2023, encore plus que Brad Pitt et Inès de Ramon ou qu'Harry Styles et Emily Ratajkowski.

Une source anonyme a déclaré à Page Six que Tom Brady «sortait avec quelqu'un» sans pour autant donner de nom.

keystone/instagram

Un ragot hollywoodien qui a éclot la semaine dernière comme une tulipe au printemps (oui, je suis poète) alors que l'actrice vient d'annoncer qu'elle divorçait de son mari Jim Toth après 11 ans de mariage. Une source proche de l’actrice avait alors confié à Us Weekly que la relation du couple battait de l’aile depuis un moment:

«Reese n'a jamais voulu que son mariage se termine, mais ce n'est pas un secret que cela se préparait depuis un certain temps»

C'est le second divorce pour l'actrice. Reese avait en effet déjà été mariée à l’acteur Ryan Phillippe avec qui elle a eu deux enfants. Quant à Tom Brady, il a divorcé de Gisele Bündchen l'année dernière.

La rumeur étonne, d'autant que le lien entre le GOAT du football américain et l'actrice semble sortir de nulle part. Se sont-ils rencontrés à un gala de charité pour éradiquer la discrimination des pangolins? Leurs enfants vont-ils dans la même école privée? Font-ils du golf dans le même club? Leur yacht est-il amarré dans le même port? Beaucoup de questions, si peu de réponses.

Pour le moment, ce que l'on sait, c'est que Tom et Reese ont ce point commun qu'ils naviguent les deux dans le monde merveilleux de la coparentalité. Mais une autre raison pourrait expliquer leur lien et il est loin d'être glamour. Selon le Daily Mail, ils auraient tous deux été impliqués dans un scandale de prêts au titre du programme de protection des salaires (PPP) pendant la pandémie. A la base, ce programme a été mis en place aux États-Unis pour aider les petites entreprises à se maintenir à flot pendant le Covid. Les petites entités pouvaient demander des prêts privés à faible taux d'intérêt pour payer leurs salaires et d'autres coûts. Mais des riches et célèbres ont pu profiter de ce programme comme Kayne West et Khloé Kardashian. Le Daily Mail a rapporté que Tom et Reese ont tous deux emprunté près d'un million de dollars dans le cadre du système PPP. Qui sait, peut-être que leur avocat respectif les a mis en contact et paf! Ça fait des Chocapic. Affaire à suivre...

Les autres couples improbables du moment

Harry Styles et Emily Ratajkowski s’embrassent dans les rues de Tokyo:

Vidéo: watson

25 sosies repérés dans le public des matchs de hockey: